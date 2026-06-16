Mercato FC Nantes : C’est confirmé, deux renforts débarquent à Nantes  

Le nouveau technicien du FC Nantes, Michel Der Zakarian pourra s’appuyer sur deux nouveaux renforts pour la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : Deux renforts attendus pour la saison prochaine

La suite après cette publicité

Michel Der Zakarian n’a même pas encore dirigé sa première séance que les Kita lui offrent déjà de renforts. À peine de retour au FC Nantes, le technicien arménien doit composer avec une surprise de sa direction. Selon les indiscrétions, deux visages inattendus fouleront la pelouse dès la reprise de l’entraînement.

La direction nantaise a tranché bien avant la nomination de l’entraîneur. Sacha Ziani et Moustapha Dabo intègrent le groupe professionnel. Ce choix vient d’en haut. Le nouvel entraîneur n’a rien demandé, il accepte cette promotion.

À voir

Mercato OM : Un goleador donne son OK pour rejoindre Marseille

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Tout est OK pour ce gros transfert

Les deux jeunes talents devront faire leurs preuves durant les matchs de préparation. C’est une opportunité en or pour eux. S’ils arrivent à convaincre le nouveau coach, ils auront du temps de jeu la saison prochaine en Ligue 2. Les Kita ont orchestré cette montée en grade en amont, officiellement pour anticiper le manque d’effectif à la reprise.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita bloque le départ d’un cadre

Mercato FC Nantes : Un renfort de poids débarque à Nantes

À voir

Mercato ASSE : Négociation en cours, deux cracks arrivent !

Développer les talents maison est nécessaire pour le FC Nantes après la descente en deuxième division. Les Canaris pourront assainir leur finance et donner de visibilité à leur centre de formation. Il revient à Sacha Ziani et Moustapha Dabo de transformer ce coup de la direction en réussite. Der Zakarian est prêt à lancer les jeunes.