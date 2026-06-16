Mercato FC Nantes : C’est fait, un autre crack a signé !  

Les dirigeants du FC Nantes bouclent l’arrivée d’une recrue estivale. Un gardien de but est attendu à la Beaujoire.

Mercato : Le FC Nantes tient son premier renfort estival !

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C’est acté. Maxime Dupé revient à la maison. Les Kita ont enfin bouclé leur premier transfert de l’été en rapatriant le gardien de but. Attendu depuis des semaines au FC Nantes, ce recrutement libre dépendait uniquement du feu vert de Michel Der Zakarian.

Le nouvel entraîneur des Canaris a validé la signature. Le gardien de 34 ans, qui arrivait en fin de contrat avec l’OGC Nice, s’est engagé pour deux saisons. Une troisième année optionnelle s’ajoute au contrat. L’ancien joueur de la maison verte et jaune (2008-2020) retrouve donc les bords de l’Erdre.

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De son côté, le portier attendait la nomination du coach pour confirmer les contacts noués en fin de saison dernière. Après la prolongation de Frédéric Guilbert, les dirigeants nantais concrétisent ainsi leur premier renfort estival. Les dirigeants du FC Nantes préparent donc du lourd pour la saison prochaine. Les Canaris veulent vite remonter en Ligue 1.

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Le nouveau staff du FC Nantes se dessine. Michel Der Zakarian débarque bien entouré. Selon Ouest-France, quatre spécialistes vont l’accompagner. Il s’agit de David Bechkoura et de Vitorino Hilton (adjoints). Romain Faure sera le préparateur physique. Jean-Marc Branger sera l’analyste performance. Les dirigeants nantais déploient les grands moyens. En structurant ainsi l’équipe technique, le FC Nantes offre les meilleures conditions à son entraîneur pour aborder la saison prochaine.