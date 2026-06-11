Coup de théâtre au FC Nantes ! Abline veut rejoindre Paris

Les routes de Matthis Abline et du FC Nantes pourraient se séparer dès ce mercato d’été. Le jeune attaquant serait réceptif au projet du Paris FC, même si les dirigeants nantais conservent une position particulièrement solide dans ce dossier.

‎Mercato FC Nantes : Le Paris FC avance ses pions pour Abline

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‎Promu avec de grandes ambitions, le Paris FC ne cache plus son intention de bâtir un effectif capable de s’installer durablement en Ligue 1. Les dirigeants franciliens multiplient les pistes et ont identifié Matthis Abline comme l’un des profils les plus intéressants du marché français. ‎L’attaquant de 23 ans sort d’une saison contrastée mais respectable avec 11 buts et 2 passes décisives en 36 rencontres.

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D’après les informations de L’Équipe, le joueur apprécierait le projet présenté par le club parisien. Cette ouverture constitue une avancée importante pour le Paris FC, qui cherche à convaincre des joueurs déjà habitués aux exigences du plus haut niveau.

‎Antoine Kombouaré, un atout dans les discussions

‎Dans les coulisses, un élément pourrait peser dans la balance : la présence d’Antoine Kombouaré. L’ancien technicien nantais connaît parfaitement les qualités d’Abline et a participé à son évolution au cours des dernières saisons. ‎Cette relation professionnelle construite au fil du temps représente un avantage non négligeable pour le Paris FC.

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Au-delà de cet aspect humain, le club francilien suit le joueur depuis plusieurs mois et estime que son profil correspond parfaitement à sa stratégie de développement. À 23 ans, Abline possède encore une marge de progression qui attire les recruteurs.

Le FCN garde pourtant le contrôle

‎Si le joueur semble sensible au projet parisien, le principal obstacle reste financier. Selon les informations relayées dans la presse sportive, le FC Nantes réclamerait près de 40 millions d’euros pour envisager un transfert de son attaquant. ‎Cette valorisation élevée s’explique aussi par la situation du club.

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Après son passage réussi devant la DNCG, la direction nantaise n’est soumise à aucune urgence économique. Les dirigeants peuvent donc négocier avec fermeté et refuser toute offre jugée insuffisante. Malgré l’intérêt du Paris FC et l’attrait exercé sur Matthis Abline, le dossier est loin d’être conclu. Aujourd’hui, les Canaris disposent encore des cartes les plus fortes dans cette négociation.