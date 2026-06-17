Mercato OL : Un premier gros transfert bouclé à Lyon !

Le transfert d’Afonso Moreira de l’OL au Bayer Leverkusen est imminent. Un accord entre les deux clubs est annoncé.

OL Mercato : 32 M€, un accord trouvé avec le Bayer Leverkusen pour Afonso Moreira ?

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L’OL est tout proche d’acter un premier transfert cet été. Annoncées par L’Équipe, les négociations entre le club rhodanien et le Bayer Leverkusen pour le transfert d’Afonso Moreira en Bundesliga sont quasiment bouclées.

Selon le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, les deux clubs ont trouvé un accord autour d’un montant de 32 millions d’euros pour le transfert de l’ailier portugais. Ce dernier est attendu en Allemagne, cette fin de semaine, pour passer l’incontournable visite médicale et signer son contrat avec le club qualifié pour la Ligue Europa.

En effet, le temps presse pour l’Olympique Lyonnais. Il doit boucler rapidement cette vente avant son audience à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), la semaine prochaine. La présidente Michele Kang et la direction ont donc mis les bouchées doubles pour conclure ce premier gros transfert.

Une énorme plus-value pour l’Olympique Lyonnais !

Comme l’avait annoncé Michael Gerlinger puis confirmé Matthieu Louis-Jean, l’OL est contraint de faire des ventes pour honorer les engagements pris devant la Ligue de Football Professionnel (LFP), mais aussi l’UEFA pour les compétitions européennes.

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Pour rappel, Afonso Moreira a été acheté au SC Braga en juillet 2025, contre une indemnité de 2 millions d’euros. Après sa saison réussie à Lyon, sa valeur est montée à 20 millions d’euros. Si son transfert à 32 millions d’euros se confirme, l’Olympique Lyonnais aura réussi une grosse opération comptable.