Mercato PSG : 80 M€, Man City tente un gros coup à Paris

En plus de Chelsea et Liverpool, le PSG fait face à une nouvelle menace venue d’Angleterre. Manchester City tente de recruter Bradley Barcola.

Mercato : Le PSG menacé, Man City s’immisce dans le dossier Bradley Barcola

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Le Paris Saint-Germain devra résister à une vague d’assauts concernant Bradley Barcola. L’international français sort d’une saison mitigée sous les ordres de Luis Enrique. Où il devait se contenter d’un rôle de remplaçant. Il semble subir le même sort en équipe de France. Même si son entrée en jeu, notamment son but somptueux face au Sénégal (3-1) au Mondial 2026, a attiré l’attention.

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L’ailier de 23 ans sera sans doute l’une des attractions de cette compétition. Surtout que plusieurs cadors européens surveillent de très près sa situation contractuelle. Bradley Barcola n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2028. Cette incertitude a ouvert la porte à un nouveau prétendant de poids. L’influenceur Steven McInerney assure que Manchester City reste à l’affût.

80 millions d’euros pour son transfert

Les Cityzens verraient en Bradley Barcola le profil idéal pour succéder à Savinho sur le flanc gauche. Le projet de Manchester City pourrait également s’articuler autour de reformer le duo Barcola-Cherki. Ce qui serait un atout de poids pour séduire l’attaquant du PSG.

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Sa valeur marchande est estimée à plus de 80 millions d’euros. Mais pour l’heure, la direction parisienne préfère temporiser. Luis Campos et Luis Enrique souhaitent préserver la sérénité des joueurs durant la Coupe du monde.