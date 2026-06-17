Mercato ASSE : João Ferreira dans les plans d’Ian Cathro ?

Faisant partie des flops du recrutement de l’ASSE, la saison dernière, João Ferreira restera-t-il à Saint-Etienne ou est-il sur le départ ?

ASSE : João Ferreira annoncé comme un top joueur par Horneland

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Le recrutement de l’ASSE a été mis en cause la saison dernière. João Ferreira, Igor Miladinovic ou encore Ebenezer Annan n’ont pas été à la hauteur des attentes du club ligérien. Kilmer Sports Ventures a pourtant investi 3 M€ sur le premier et le deuxième et 2 M€ sur le dernier, soit 8 M€.

Le défenseur portugais a été particulièrement décevant, surtout qu’il avait été présenté comme un top joueur par Eirik Horneland, lors de son recrutement début août 2025.

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« João Ferreira est un top professionnel qui a toujours évolué dans le haut niveau. C’est un joueur qui a une grosse activité physique en match. Il est rapide, puissant et défend bien. Il a un bon apport au niveau offensif et une forte personnalité. On est très content de l’accueillir au sein de l’effectif », avait déclaré l’ancien entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Le défenseur portugais a déçu les attentes à Saint-Etienne !

Sur les terrains de la Ligue 2, l’arrière latéral droit a déçu les attentes. Successeur de Horneland, Philippe Montanier avait repositionné Kevin Pedro, un défenseur central, au poste de Joao Ferreira. Exclu contre Boulogne à la suite d’une faute stupide et victime d’une fracture à la main, il avait manqué presque toute la deuxième moitié de la saison.

La première saison du joueur recruté à Watford à l’ASSE a été un échec. Il a été titulaire à 11 reprises en 15 matchs disputés en Ligue 2. Il a inscrit 1 but et a délivré 2 passes décisives. Il a également disputé les deux matchs de barrages contre l’OGC Nice, mais en sortant du banc de touche. Il a aussi écopé de 10 cartons jaunes, ce qui indique clairement qu’il commet de nombreuses fautes.

Mercato : Ferreira entre renaissance et transfert

Toutefois, João Ferreira pourrait bénéficier d’une seconde chance avec le nouveau coach des Verts. Après deux saisons au GD Estoril au Portugal, le technicien écossais parle portugais. Il est donc possible que son message passe bien avec le défenseur. Peuple-Vert évoque une possible renaissance du numéro 13 de l’AS Saint-Etienne, après son adaptation manquée la saison dernière.

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« Ian Cathro pourrait bien être l’homme capable de relancer un joueur qui part de très loin sur le plan de la confiance », indique le média spécialisé. Dans tous les cas, KSV restera à l’écoute des éventuelles offres pour João Ferreira cet été. Si une proposition lui permet de récupérer son investissement de 3 millions d’euros, il sautera sur l’occasion.