ASSE : Un deal signé par Larsonneur à Saint-Etienne révélé

Alors que l’ASSE se prépare à passer une deuxième saison de suite en Ligue 2, un joli coup raté par Gautier Larsonneur est révélé.

ASSE : 120 000 €, Gautier Larsonneur passe tout près du jackpot

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La montée en Ligue 1 manquée par l’ASSE est un gros coup dur pour toute l’équipe, mais encore plus particulièrement pour Gautier Larsonneur. Il est passé à côté du jackpot, selon les révélations de L’Équipe.

En cas de montée en Ligue 1, son salaire serait passé à 120 000 euros mensuel, soit 4 fois son revenu actuel en Ligue 2, estimé à 30 000 euros. C’est l’accord conclu avec la Direction de Kilmer Sports Ventures (KSV) lors de la prolongation de son contrat, le 11 septembre 2025. Les Verts étant restés en Ligue 2, le capitaine perd une énorme augmentation salariale.

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Parti pour rester à l’AS Saint-Étienne, où son contrat est valide jusqu’en juin 2028, le gardien de but numéro 1 de l’équipe stéphanoise dispose d’une dernière opportunité pour toucher ce jackpot.

Si les Verts réussissent la remontée en Ligue 1 à l’issue de la saison 2026-2027, Gautier Larsonneur pourra alors bénéficier de cette revalorisation salariale, lors de l’exercice 2027-2028, soit dans sa dernière année de contrat. Dans le cas contraire, ce sera un deal tombé à l’eau pour lui.

Portier n°1 et capitaine, Larsonneur avait son destin en mains

Pour rappel, le portier de 29 ans a disputé 30 des 34 matchs de championnat la saison dernière. Il a concédé 37 buts et a réussi 10 clean sheet. Lors des play-offs pour la montée dans l’élite, il était titulaire contre Rodez, puis face à l’OGC Nice.

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Il avait concédé 4 buts contre les Aiglons lors du match retour décisif des barrages. Gautier Larsonneur était donc maître de son destion toute la saison dernière.