Mercato ASSE : 18 buts, un monstre proche de signer

Les dirigeants de l’ASSE foncent sur un prolifique attaquant en Belgique pour ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert de serial buteur.

Mercato : L’ASSE lorgne Léandro Rousseau

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L’ASSE s’active déjà pour son attaque. Face au départ probable de leur pépite Lucas Stassin, très courtisé en Europe, les dirigeants stéphanois préparent l’avenir. Ils explorent le marché belge. Une cible précise retient leur attention en deuxième division.

Selon les indiscrétions, Saint-Étienne cible le jeune Léandro Rousseau. Cet attaquant de 22 ans brille actuellement sous le maillot de Patro Eisden, un club qu’il a rejoint il y a seulement un an après son départ de l’Olympique Charleroi. La cellule de recrutement stéphanoise apprécie beaucoup son profil. Il faut dire que le joueur a la force dans les jambes.

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Rousseau a crevé l’écran durant l’exercice 2025-2026. Véritable révélation du championnat, le jeune buteur affiche des statistiques impressionnantes : 18 buts inscrits en 35 matchs disputés. Cette efficacité redoutable devant la cage valide sa régularité et attire les regards des recruteurs.

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Les Stéphanois ne cachent pas leur intérêt, mais ils affrontent déjà une forte concurrence. Le club de La Gantoise surveille attentivement l’avant-centre belge et pourrait dégainer une offre rapidement. Pour boucler ce dossier XXL, l’ASSE devra vite agir.