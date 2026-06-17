Mercato PSG : Décision prise, trois gros transferts programmés  

Le PSG accélère son dégraissage. Pour financer son recrutement estival, le club de la capitale doit vendre. Trois visages importants s’apprêtent ainsi à faire leurs valises.

Mercato PSG : Trois cadres sont sur le marché

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La saison s’achève à peine et la Coupe du monde capte tous les regards, mais les dirigeants du PSG, eux, préparent déjà l’avenir. Leur priorité est d’attirer de grandes stars comme Julian Alvarez ou de Michaël Olise. Toutefois, cette ambition XXL exige des sacrifices financiers. Le club doit faire de la place.

Dans les prochaines semaines, le vestiaire va donc profondément changer de visage avec le départ programmé de trois éléments clés. Premier nom sur la liste : Kang-In Lee. L’international sud-coréen traverse une période difficile. Frustré par un temps de jeu trop restreint, le milieu offensif cherche à se relancer loin de la France. Son départ à l’étranger semble inévitable.

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La trajectoire est similaire pour Lucas Chevalier. Recruté initialement pour occuper le poste de gardien numéro un, le portier français a subi de plein fouet la concurrence de Matvey Safonov, qui l’a relégué sur le banc des remplaçants. Aujourd’hui, Chevalier doit partir. Quitter Paris est devenu la seule option viable pour remettre sa carrière sur de bons rails.

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Enfin, le dossier Bradley Barcola secoue également le club. L’attaquant parisien refuse toujours de prolonger son contrat. Face à ce blocage, la direction du Paris SG refuse de se retrouver dos au mur dans un an. La vente est donc ouverte. Si une offre XXL tombe, l’international tricolore va plier ses bagages. Liverpool, le FC Barcelone et Manchester United sont chauds pour recruter.