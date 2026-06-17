Mercato PSG : Luis Campos déniche un redoutable milieu 

Le Real Madrid et Mourinho défient le PSG pour Mateus Fernandes. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato : Rude bataille entre le PSG et le Real Madrid

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Les dirigeants du PSG préparent certains coups pour ce mercato estival. Pour insuffler un second souffle à l’effectif de Luis Enrique, les dirigeants parisiens multiplient les pistes XXL. Une priorité se dégage : Mateus Fernandes.

À 21 ans, le milieu offensif portugais s’apprête à quitter West Ham suite à la relégation du club anglais. Le Paris SG veut sa signature. Mais la concurrence s’annonce rude, car l’Europe entière s’active. Manchester United est déjà sur le coup. Plus surprenant encore, le Real Madrid entre dans la danse par l’intermédiaire de José Mourinho. Le Special One pousse en coulisses pour amener la pépite chez les Merengues.

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Le célèbre journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier brûlant lors d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Manchester United s’intéresse très sérieusement à Mateus Fernandes. Les Red Devils ont d’ailleurs déjà noué des contacts avec son agent. Le prix du transfert tourne autour des 98 millions d’euros.

Attention toutefois à ne pas exclure le Real Madrid. José Mourinho apprécie le joueur. Rien n’est bouclé ni imminent pour l’instant, mais son nom circule dans les discussions entre Mourinho et la direction madrilène. Paris sait désormais à quoi s’en tenir s’il veut rafler la mise. 98 millions d’euros : c’est le prix fixé pour le jeune talent portugais.

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Le conseiller sportif Luis Campos ne mise pas tout sur un seul cheval. Si la piste Fernandes s’avère trop complexe ou trop onéreuse, le Paris Saint-Germain garde plusieurs fers au feu pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. La liste des cibles parisiennes est longue et variée : Yan Diomandé (RB Leipzig), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Julian Alvarez (Atlético de Madrid).