Mercato : Ça chauffe entre le PSG et l’OM !  

Le PSG et l’OM sont en lutte pour un international équatorien. Ces deux formations de Ligue 1 préparent une offre pour la pépite.

Mercato : Rude bataille entre le PSG et l’OM pour ce roc

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Le PSG va-t-il climatiser le mercato de l’Olympique de Marseille ? C’est la grande question qu’on se pose sur la Canebière. L’OM cible un jeune défenseur, mais Paris rode déjà autour de la même proie.

Début juin, l’informateur olympien @Valentin_Gds lançait une exclusivité : Marseille lorgne Caio Henrique, le Monégasque. Mais ce n’était pas tout. Le spécialiste du club phocéen glissait aussi qu’une autre piste, menant vers l’étranger, activait les réseaux des dirigeants marseillais.

Aujourd’hui, l’ombre s’efface, le nom éclate : Yaimar Medina. C’est un latéral gauche équatorien. Il évolue en Belgique sous les couleurs du KRC Genk. Ce jeune gaucher est en pleine forme. Il dispute actuellement la Coupe du monde avec la sélection équatorienne, même si son tournoi a débuté sur le banc lors de la défaite de la Tri face à la Côte d’Ivoire (1-0).

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Marseille veut foncer, mais Paris veut tout gâcher. En réalité, le Paris SG surveille Yaimar Medina depuis de longs mois. Les recruteurs parisiens ont même observé le joueur de Genk en début d’année. La saison dernière, le jeune roc a disputé 27 matchs en championnat belge et délivré deux passes décisives.

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Le club de la capitale a les moyens financiers pour convaincre l’international équatorien. Pour l’instant, le site Transfermarkt évalue le joueur à 4 millions d’euros. Toutefois, cette valeur va augmenter. La concurrence européenne s’intensifie, le prix grimpe. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos pourrait passer à l’attaque après le Mondial. L’Olympique de Marseille met aussi les bouchées doubles pour réussir ce coup.