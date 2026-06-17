ASSE : Echec de la montée en L1, un responsable se dévoile

L’ASSE a échoué aux barrages pour la montée en Ligue 1, face à l’OGC Nice. Un responsable de cet échec passe aux aveux.

Kaïl Boudache, auteur du but décisif de Nice contre l’ASSE en barrage

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L’ASSE n’a pas réussi à monter en Ligue 1 directement et elle a été éliminée ensuite par l’OGC Nice, lors des barrages. Les Stéphanois avaient fait match nul (0-0) avec les Niçois à Geoffroy-Guichard à l’aller, avant de s’incliner lourdement (4-1) à l’Allianz Riviera au match retour décisif.

Près de deux semaines après la douloureuse défaite, Kaïl Boudache, l’un des bourreaux des Verts se dévoile. Pour rappel, l’ailier de 20 ans avait assommé les Stéphanois en inscrivant le deuxième but de Nice (2-1, 81e), seulement deux minutes après l’égalisation de Zuriko Davitashvili (1-1, 79e).

Boudache : « ça me tenait à cœur de marquer contre le club rival de Lyon »

Remise en selle par le but de l’International Espoirs Algérien, l’équipe niçoise a déroulé ensuite, en inscrivant deux autres buts par Elye Wahi. « Ce but représente beaucoup pour moi, c’était mon dernier match avec Nice. Contre le club rival de l’équipe où j’ai signé, franchement, ça me tenait à cœur de marquer contre eux », a-t-il déclaré dans une vidéo.

En effet, Kaïl Boudache a quitté l’OGC Nice, librement, et s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais pour 5 ans, jusqu’en juin 2031, lundi. C’est donc après sa signature à Lyon, qu’il a révélé qu’il est un supporter du club rival de l’ASSE, depuis tout petit.

🔵 Supporter de l’Olympique Lyonnais depuis son plus jeune âge, Kail Boudache réalise aujourd’hui un rêve en s’engageant avec le club qu’il a toujours soutenu ! 💙❤️ pic.twitter.com/aUm5Uu9hUy — 𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂 𝙏𝘼𝙇𝙀𝙉𝙏 𝘼𝘼𝙁 🇩🇿💫 (@YoungTalentAAF) June 15, 2026

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Il était donc hyper motivé contre les Verts, lors du barrage. C’est un joli coup réussi par le Lyonnais, masqué sous le maillot niçois, contre les Stéphanois !