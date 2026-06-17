ASSE : Déjà trois absents à la reprise à Saint-Etienne

Trois joueurs de l’ASSE seront absents lors de la reprise des entraînements, fixée au 1er juillet 2026, au Centre sportif Robert-Herbin.

ASSE : Présents au Mondial, Boakye et Ben Old seront absents à la reprise

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L’ASSE va démarrer sa préparation estivale, dans deux semaines précisément. Le nouvel entraîneur est déjà à la tâche depuis sa nomination, le 8 juin dernier. Il peaufine son effectif pour la saison prochaine, en attendant les potentiels renforts du mercato estival.

Pour la reprise, Ian Cathro ne pourra pas compter sur Augustine Boakye et Ben Old. Ils participent à la Coupe du monde 2026 avec leur sélection respective. Démarré le 11 juin, le tournoi prend fin le 19 juillet.

Même si le Ghana et la Nouvelle-Zélande s’arrêtent en phase de poule, soit le 27 juin, les deux ailiers bénéficieront de quelques semaines de vacances avant de rejoindre Saint-Etienne.

Sélectionné pour l’Euro U19, Stojkovic manquera le début de la préparation

Désormais, Augustine Boakye et Ben Old ne se seront pas les seuls absents à l’Etrat le 1er juillet. Strahinja Stojkovic (19 ans) aussi manquera à l’appel. Il vient d’être sélectionné avec les U19 de Serbie pour le Championnat d’Europe des moins de 19 ans. La compétition se déroulera au Pays de Galles, du 27 juin au 12 juillet 2026.

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Le jeune arrière droit de l’ASSE manquera donc une bonne partie de la préparation estivale des Verts. Blessés et opérés en toute fin de saison, Chico Lamba, Nadir El Jamali et Mahmoud Jaber sont également incertains pour le début de la pré-saison.