ASSE : DNCG, feu vert à l’AS Saint-Etienne pour le mercato

L’ASSE peut désormais lancer son mercato estival. Elle a réussi son examen de passage devant la DNCG, ce mercredi.

L’ASSE passe sans encombre l’examen de la DNCG

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Dans un communiqué officiel, l’ASSE confirme qu’elle est passée en audience à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le mercredi 17 juin 2026. Cela, dans le cadre de l’examen de la situation des clubs professionnel, au titre de la saison sportive 2026-2027.

À l’issue de l’audition des responsables de Kilmer Sports Ventures, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels n’a pris aucune mesure à l’encontre des Stéphanois. Le groupe canadien, propriétaire du club ligérien, s’en réjouit naturellement. « L’AS Saint-Étienne obtient le feu vert de la DNCG », souligne-t-il.

« Ce mercredi, la Direction de l’ASSE a été auditionnée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2026/2027. Après étude du budget présenté pour la saison à venir, l’instance nationale a confirmé l’absence de mesure restrictive à l’encontre du club », s’est félicité le président Ivan Gazidis.

ℹ️ Ce mercredi, l'AS Saint-Étienne a été auditionnée par la DNCG dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison 2026/2027.



Après étude du budget présenté, l'instance nationale a confirmé l'absence de mesure restrictive à l’encontre du club. pic.twitter.com/oxF0VRdJWy — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 17, 2026

Saint-Etienne peut maintenant lancer son mercato XXL !

KSV a désormais carte blanche pour faire son marché estival et renforcer son équipe. La saison dernière, il avait investi plus de 27 millions d’euros dans le recrutement, selon les chiffres de Transfermarkt, sans pour autant obtenir la montée en Ligue 1.

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Néanmoins, Larry Tanenbaum, grand patron de l’AS Saint-Etienne, a promis de sortir encore le chéquier cet été, afin de renforcer l’équipe confiée à Ian Cathro (39 ans).