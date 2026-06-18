Mercato OM : Marseille s’offre une belle recrue à 0 euro !

‎L’OM poursuit sa politique de recrutement malin sur le mercato avec l’arrivée d’un jeune talent particulièrement suivi en France. Dans un contexte financier délicat, le club marseillais réalise une opération séduisante en attirant gratuitement Adam El Boughlamy, l’un des profils les plus remarqués de sa génération.

‎Mercato OM : Adam El Boughlamy, un pari d’avenir pour Marseille

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‎Alors que plusieurs nouvelles moins réjouissantes ont récemment entouré l’actualité marseillaise, la direction phocéenne peut se satisfaire d’avoir conclu un dossier prometteur. Selon les informations de Foot Mercato, Adam El Boughlamy va rejoindre l’OM après la fin de son aventure avec Montpellier.

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‎À seulement 18 ans, le milieu de terrain franco-marocain arrivait au terme de son contrat de formation. Plusieurs clubs, dont l’OL, le RC Strasbourg et le FC Lorient, avaient manifesté leur intérêt. C’est finalement Marseille qui a obtenu son accord pour la signature d’un contrat stagiaire professionnel.

‎Un leader déjà confirmé chez les jeunes

‎Si l’OM a insisté pour attirer le joueur, ce n’est pas uniquement en raison de son statut de joueur libre. Capitaine des U19 montpelliérains, El Boughlamy s’est imposé comme un élément central de son équipe grâce à son influence sur le jeu et sa maturité. ‎Ses statistiques témoignent d’ailleurs de sa polyvalence. Pour un milieu défensif, inscrire huit buts et délivrer cinq passes décisives constitue une performance remarquable.

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Son aisance technique, sa capacité à orienter le jeu et son sens du leadership ont également marqué les observateurs du championnat National U19. Formé depuis l’enfance à Montpellier, régulièrement décisif et reconnu pour son caractère de compétiteur, il possède les qualités recherchées pour tenter de gravir progressivement les échelons du football professionnel.