Coup de théâtre à l’OM : Genesio attire un ancien Bleu !

L’officialisation de Bruno Genesio sur le banc de l’OM se fait attendre. Mais l’entraîneur français travaille déjà sur son futur staff. Un ancien international français s’apprête lui-aussi à débarquer à Marseille.

Mercato OM : Bruno Genesio sera accompagné d’un ancien Bleu

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Tout indique que Bruno Genesio sera le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur français a quitter le LOSC cet été et est libre de signer où bon lui semble. Sa situation contractuelle a rapidement alerté les Phocéens. Ces derniers ont entamé des négociations et sont parvenus à un accord de principe.

Bruno Genesio ayant accepté de rejoindre l’OM sur la base d’un contrat de deux ans. Il ne reste plus que quelques détails administratifs à régler avant son officialisation. Et en attendant le verdict de l’UEFA, les contours de son futur staff suscitent un vif intérêt à Marseille. Mohamed Toubache-Ter a en effet mis le feu aux poudres.

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L’insider révèle que le coach de 59 ans va s’entourer d’un « ancien international tricolore » pour renforcer son équipe technique. L’identité exacte de ce collaborateur n’a pas été formellement dévoilée. Mais une précision intrigante sur sa taille – 1,77 m – a immédiatement orienté les spéculations vers une figure bien connue du Vélodrome.

Samir Nasri très attendu à l’Olympique de Marseille

Le nom de Samir Nasri revient avec force à l’OM. Celui qu’on surnomme le Petit Prince du football marseillais est devenu consultant sportif. Il posséderait le le profil idéal pour épauler Bruno Genesio dans cette nouvelle aventure. Sachant que l’ancien entraîneur du Stade Rennais avait déjà fait appel ses services sans succès.

Un ancien international français dans le viseur de Bruno Génésio pour intégrer son staff…



PS: il ne fait pas 1M77. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 17, 2026

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Pour le moment,, rien n’est encore officiel. Même si un éventuel retour de Samir Nasri fait rêver les fans olympiens. Ceux-ci sont impatients de voir une légende locale revenir au stade Vélodrome. Le peuple marseillais retient donc son souffle en espérant que cette hypothèse devienne réalité.