Mercato OM : 20 M€, un ailier proche de signer à Marseille ?

Le mercato s’emballe du côté de l’OM. Alors que Grégory Lorenzi et son équipe s’activent en coulisser pour se séparer de quelques joueurs, l’arrivée de Pablo Pagis se confirme progressivement.

Mercato : Contact confirmé entre Pablo Pagis et l’OM

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Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille connaitra quelques changements cet été. Tandis que Mason Greenwood se rapproche d’un transfert à l’AS Rome, les dirigeants de l’OM travaillent discrètement sur l’arrivée d’un nouvel attaquant.

C’est dans ce sens que le nom de Pablo Pagis revient avec insistance à Marseille. L’ailier gauche de 23 ans est incontestablement la sensation du FC Lorient cette saison. Il a été auteur de 10 réalisations et 5 passes décisives en 28 matchs. Ce qui attire naturellement l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1.

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L’OM est cité comme l’un de ses sérieux courtisans. Et même si diverses spéculations ont circulé, la tendance actuelle confirme l’existence de contacts entre les deux parties. La Tribune Olympienne rapporte que l’entourage du joueur et la direction marseillaise ont entamé des échanges pour évaluer la faisabilité d’un tel transfert.

Une rude concurrence se met en place

Pablo Pagis n’est pas indifférent à l’idée de rejoindre l’OM. Sachant que son père Mickaël Pagis a défendu les couleurs phocéennes dans le passé. Son profil correspondrait aux critères de recherche de Grégory Lorenzi. La direction phocéenne devra cependant se méfier de la concurrence.

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Le RC Lens et le Stade Rennais suivent aussi le dossier avec attention. Cela devrait faire grimper les enchères. Le FC Lorient exigerait au moins 20 millions d’euros avant de céder son attaquant. L’OM est prévenu.