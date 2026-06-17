OM soulagé : L’UEFA annonce un verdict clément (Off) !

Dirigeants, joueurs et supporters de l’OM peuvent dans l’immédiat pousser un ouf de soulagement. L’UEFA a rendu une décision bien ou moins favorable à celle qui était redoutée.

OM : L’UEFA a tranché, l’exclusion en Ligue Europa écartée

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L’Olympique de Marseille peut enfin respirer ! Cela faisait plus d’une dizaine de jours que l’instance de contrôle financier de l’UEFA examinait les finances marseillais. Ce délai prolongé avait plongé dirigeants et supporters de l’OM dans une profonde inquiétude. Car une terrible menace planait sur les Phocéens.

L’exclusion en Ligue Europa pour non-respect des engagements pris en 2022 était devenue une réalité tangible. Mais l’OM évite finalement ce scénario catastrophique. L’Equipe assure que l’UEFA a rendu son verdict définitif. Les Phocéens évitent la sanction suprême. Ils pourront bien disputer la prochaine C3.

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L’argument de la crise des droits TV développé par l’OM a visiblement pesé dans cette prise de décision. Marseille a été « condamné à un an d’exclusion des compétitions européennes avec sursis ». Autrement dit, le club marseillais dispose d’une année pour se remettre dans les clous du fair-play financier.

Une amende de 10 millions d’euros

Cette clémence de l’UEFA impose toutefois quelques contraintes. Notamment la limitation du nombre de joueurs inscrits pour la Ligue Europa. L’OM écope aussi d’une amende de 10 millions d’euros. Stéphane Richard et Frank McCourt conservent toujours le droit de faire appel de cette décision.

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Quoi qu’il en soit, ce verdit devrait débloquer certains dossiers chauds à l’OM. L’officialisation de l’arrivée de Bruno Genesio ne serait plus qu’une question de temps.