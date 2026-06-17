Mercato : Le Stade Rennais dit Non à un attaquant

Les dirigeants du Stade Rennais tournent le dos à un attaquant de Ligue 1. Le dossier est totalement clos.

Mercato : Le Stade Rennais abandonne la piste Enzo Molebe

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Le Stade Rennais met fin à une rumeur qui circule ces derniers jours. Le club breton ne recrutera pas Enzo Molebe, le jeune avant-centre lyonnais. Tout a commencé samedi dernier. L’insider Mohamed Toubache-Ter révélait alors qu’une écurie de Ligue 1 suivait de très près Enzo Molebe, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais prêté à Montpellier.

Alors, les regards se sont tournés vers les Rouge et Noir. Il faut dire que le profil du Gone collait aux besoins de Rennes, qui s’active pour apporter de vigueur à son attaque cet été, d’autant plus que l’avenir de Breel Embolo est incertain. Les dirigeants rennais sont prêts à la céder en cas d’offre alléchante.

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Mais la piste Enzo Molebe a tourné court. Contre toute attente, le club mystère intéressé par Molebe n’est pas le Stade Rennais. Mohamed Toubache-Ter a lui-même douché les espoirs des supporters rennais sur le réseau social X. Rennes a déjà bouclé la signature de sa recrue Issa Soumaré. Le Sénégalais a posé ses valises en Bretagne gratuitement puisqu’il est en fin de contrat.

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Si la piste rennaise est aujourd’hui totalement enterrée, l’identité du véritable prétendant d’Enzo Molebe demeure inconnue. L’insider refuse toujours de lâcher le morceau, laissant le jeune Lyonnais dans le flou le plus complet quant à sa future destination.