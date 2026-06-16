Mercato : Le Stade Rennais craque pour ce Français à 10 M€

Les recruteurs du Stade Rennais dégotent un jeune crack en Italie pour ce mercato estival. Le club breton prépare déjà une offre pour le roc français.

Mercato : Le Stade Rennais cible un crack français en Italie

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10 millions d’euros. C’est la somme que le Stade Rennais s’apprête à poser sur la table pour arracher Antoine Hainaut à la Serie A. Formé dans le Nord de la France puis exilé de l’autre côté des Alpes, le défenseur de 24 ans s’apprête à faire son retour dans l’Hexagone.

Rennes voit grand pour son mercato. Grâce à une fin de saison canon, les Bretons ont arraché la sixième place de Ligue 1. Le club disputera l’Europa League la saison prochaine.

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Pour briller sur la scène européenne, les dirigeants s’activent déjà en coulisses. Le SRFC a d’ailleurs frappé un premier grand coup en recrutant Adrien Thomasson. En fin de contrat après une superbe aventure avec le RC Lens, le milieu de terrain arrive libre en Bretagne. Une opportunité en or pour apporter de vigueur à l’entrejeu.

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Le chantier de la défense est lancé. Le milieu ne sera pas le seul secteur renforcé cet été. En défense, et notamment sur le flanc droit, le staff exige des profils de haut niveau. Cette saison, le jeune Nagida et l’expérimenté Seidu ont assuré. Mais l’Europe exige un latéral droit de métier, plus solide. C’est ici qu’intervient la piste menant à Antoine Hainaut. Les recruteurs Rouge et Noir en ont fait une priorité.

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Selon les indiscrétions, Rennes veut passer à l’action. Une proposition de 10 millions d’euros se prépare pour ce crack français. Il faut dire que le joueur sort d’une saison pleine. Grand artisan de la montée de Venise dans l’élite italienne, le jeune roc a affiché des statistiques impressionnantes : 37 matchs joués, 5 buts inscrits et 6 passes décisives.

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Acheté 550 000 euros l’été dernier, le Français a vu sa cote exploser. Passé par Lens et Boulogne avant de briller à Parme puis à Venise, Antoine Hainaut pourrait s’imposer au Stade Rennais. Face à un chèque de 10 M€, ses dirigeants italiens ne pourront pas dire non. Le joueur, lui, se rapproche à grands pas de la Bretagne. Certes, plusieurs écuries étrangères lui font des yeux doux. Mais Rennes possède de solides arguments financiers et un projet sportif séduisant.

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