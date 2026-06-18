Mercato OL : Après Moreira, un offre tombe pour Fofana

Un autre joueur de l’OL est sollicité en Premier League, alors que le club rhodanien a bouclé le transfert d’Afonso Moreira en Bundesliga.

OL Mercato : Roberto De Zerbi veut Malick Fofana à Tottenham

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L’OL a quasiment bouclé le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Un accord a été trouvé autour de 32 millions d’euros et le joueur est en Allemagne pour sa visite médicale, depuis mercredi.

En marge de cette grosse vente (le Portugais avait été recruté à 2 millions d’euros), le club rhodanien est harcelé pour Malick Fofana. Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur de Tottenham, souhaite l’enrôler dans son équipe. Depuis son passage à l’OL, il a été séduit par le talent, la percussion et la qualité technique de l’ailier gauche des Gones.

D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, les Spurs ont déjà décidé de faire une première proposition estimée à 25 M€. L’Olympique Lyonnais pourrait en réclamer plus car, avec le transfert d’Afonso Moreira, le club n’est plus sous pression.

L’Olympique Lyonnais réclame 34 M€ pour son ailier belge

De plus, l’international belge (5 sélections) a été recruté à près de 20 millions d’euros, il a encore deux ans de contrat à Lyon et il est valorisé à 30 M€ par Transfermarkt. Justement, le spécialiste des transferts précise que la Direction de l’OL se montre déjà très exigeante. Elle demande 35 millions d’euros pour le joueur de 21 ans.

💣 #EXCL – Tottenham made a $29M opening bid for Lyon's 21yo winger Malick Fofana.



🇫🇷 Lyon demand $40.5M, while AS Roma are also keen but lack the funds.@Ekremkonur @hooligan_soc https://t.co/aC6yAEGNaN https://t.co/hb7CNfmcbi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 17, 2026

Pour rappel, Malick Fofana avait été victime d’une entorse à la cheville en novembre 2025. Il avait ainsi vécu une saison quasi blanche, avec seulement 3 bouts de matchs disputés, soit 25 minutes cumulées, après son retour de blessure.

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Le numéro 11 lyonnais tentera donc de se relancer, cette saison, surtout que l’équipe de Paulo Fonseca est encore qualifié pour la Coupe d’Europe. En tout cas, Malick Fofana ne sera pas brader.