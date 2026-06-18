Mercato : Urgent ! Le PSG défie l’OL pour une star du Barça

En marge de la Coupe du Monde, le mercato estival bat son plein. Désireux de renforcer leur effectif respectif, le PSG et l’OL sont ainsi à fond sur une star offensive du Barça. Explications.

Mercato : Le PSG rejoint l’OL sur la piste d’une internationale espagnole

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’attaquante Salma Paralluelo serait suivie de près par l’OL Lyonnes, qu’elle a dominé en finale de la Ligue des Champions féminine. Deux buts, une passe décisive. L’internationale espagnole a permis au Barça d’écraser l’équipe de Lyon en finale de la Ligue des Champions à Oslo (4-0), en mai dernier.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos dégote un renard des surfaces

À voir

Mercato PSG : Luis Campos dégote un renard des surfaces

Un sacré levier de négociation pour l’attaquante de 22 ans, qui se trouve en fin de contrat. L’intérêt du rival français, révélé il y a quelques semaines par le Mundo Deportivo, en est un autre. Le Barça, qui a vu Mapi Leon, Ona Batlle et surtout Alexia Putellas s’en aller, va devoir se montrer convaincant pour que Salma Paralluelo ne rejoigne pas l’écurie de Michele Kang, qui n’est plus seule sur cette piste.

En effet, selon les informations de DiariARA, plusieurs grands clubs sont à l’affût pour l’avant-centre barcelonaise, dont le PSG. « Le PSG fait partie des 4 clubs qui tentent actuellement de recruter Salma Paralluelo. Arsenal, London City Lionesses et l’OL Lyonnes sont également dans la course », rapporte le média catalan.

Salma Paralluelo prête à envisager un nouveau projet ?

Salma Paralluelo, née le 13 novembre 2003, est aujourd’hui l’une des attaquantes les plus courtisées d’Europe. Internationale espagnole, elle évolue au FC Barcelone depuis 2022 et sort d’une saison 2025-2026 marquée par un succès retentissant en Ligue des champions féminine. En finale, contre l’OL Lyon, elle a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, contribuant largement à la victoire 4-0 des Blaugrana.

Lisez aussi : Mercato OL : Nouvelle signature à Lyon après Kaïl Boudache

À voir

Mercato OM : Deux clubs se déchirent pour ce milieu

Selon L’Équipe, son contrat avec le Barça arrive à expiration et les négociations pour une prolongation n’ont pas abouti. L’arrivée de la joueuse compenserait le départ de plusieurs cadres au Barça, notamment Alexia Putellas, Ona Batlle et Mapi Leon, parties cet été. L’OL y voit une occasion de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain n’est pas en reste.

Un tweet du compte ParisTeam, spécialisé dans l’actualité du club, affirme que la joueuse refuse une offre de prolongation du Barça et que le PSG serait intéressé par son profil. Si cette information n’est pas encore recoupée par d’autres médias sportifs, elle confirme l’attractivité de Paralluelo sur le marché français. Un transfert de cette ampleur placerait Paris sur la carte du mercato européen. Aucune offre officielle n’a encore été confirmée, mais l’intérêt des deux clubs français est clair.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Ça se précise pour ce transfert à 40M€

Mercato PSG : La grosse fake news sur Bouaddi dévoilée

À voir

Mercato ASSE : Un joueur prometteur quitte Saint-Etienne

Selon Olympique-et-Lyonnais, l’OL pourrait utiliser la situation de la joueuse comme levier pour renforcer son effectif. Le feuilleton Paralluelo promet d’animer le mercato féminin français jusqu’à la clôture.