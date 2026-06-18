Mercato : Accord proche avec PSG ? Osimhen lâche une bombe

Susceptible de quitter les rangs de Galatasaray lors de ce mercato estival, Victor Osimhen serait toujours sur les tablettes du PSG. Grand absent de la Coupe du Monde avec son pays, l’international a fait une sortie fracassante sur son avenir.

Mercato PSG : Éric Chelle annonce le transfert de Victor Osimhen

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Victor Osimhen ne devrait pas faire de vieux os à Galatasaray. Revenu se relancer en Turquie après des mois compliqués à Naples, l’attaquant de 27 ans intéresse aujourd’hui plusieurs grands clubs européens. Et selon son sélectionneur Éric Chelle, l’international nigérian va manquer les prochains rassemblements des Blacks Eagles en raison de négociations liées à son avenir.

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« Victor Osimhen n’est pas avec nous pour le moment, car il est en discussions avec un club concernant un éventuel transfert », a notamment indiqué Éric Chelle. Et justement, des clubs plus ambitieux comme le Real Madrid, le Paris SG, l’Atlético Madrid, le FC Barcelone seraient positionnés pour recruter Victor Osimhen cet été. Mais il faudra y mettre le prix. Surtout que le principal concerné n’exclut rien cet été.

« On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve »

Alors que son nom se retrouve à nouveau sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, Victor Osimhen n’exclut pas un départ de Galatasaray durant ce mercato estival. Interrogé par la presse turque, le Ballon d’Or africain 2023 a reconnu qu’il se sent heureux à Galatasaray, mais laisse tout de même la porte ouverte à un départ à l’avenir.

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« Pour moi, je suis heureux là-bas. C’est le plus important, mais on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve », a déclaré l’enfant de Lagos.

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À l’heure actuelle, la direction de la formation stambouliote ne souhaite pas se séparer de son numéro 45, mais une offre d’un montant de 75 millions d’euros pourrait faire pencher la balance dans ce dossier. Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’en tenir pour le goléador nigérian. Affaire à suivre…