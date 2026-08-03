Mercato PSG : Ferran Torres se moque de la décision du Barça

Malgré la décision radicale du Barça de le garder et de prolonger son contrat, Ferran Torres est bien décidé à rejoindre Luis Enrique cet été. L’attaquant espagnol attend que le PSG règle son transfert pour quitter la Catalogne.

Mercato PSG : Le Barça ne veut pas vendre Ferran Torres

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Même si le FC Barcelone s’active pour recruter Julian Alvarez pour prendre la place de Robert Lewandowski, le club catalan ne veut pas perdre Ferran Torres. L’entraîneur des Blaugranas, Hansi Flick, apprécie le joueur et veut le conserver. D’après le Mundo Deportivo, les performances et l’attitude de l’ancien buteur de Manchester City sont très appréciés et le club veut lui soumettre une proposition de prolongation en septembre.

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Toujours selon la même source, si Ferran Torres veut partir, il devra officiellement en faire la demande à la direction. « Si tel est le cas, le club catalan évaluera alors l’opportunité d’un transfert ou s’il préfère le conserver malgré le risque de le voir partir libre l’été prochain », souligne le quotidien espagnol.

De son côté, le journal AS révélé que le Barça n’a toujours pas reçu de proposition du PSG pour Ferran Torres, qui veut rejoindre Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Cependant, le champion d’Espagne ne le bradera pas.

Le Barça attend au moins 45M€ pour Ferran Torres

La polyvalence de Ferran Torres plaît énormément à Luis Enrique, qui le considère comme un atout dans l’effectif du Paris Saint-Germain. Le héros espagnol à la dernière Coupe du monde est capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque. Cette capacité à changer de poste permettrait de couvrir plusieurs besoins sans bouleverser l’organisation de l’équipe. Le média El Desmarque assure ce lundi que la décision finale de Torres, qui se dit déçu de son club, est attendue et que le Paris SG est bien placé pour le recruter.

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« Cette semaine est cruciale pour le FC Barcelone, qui doit décider de l’avenir de Ferran Torres. L’attaquant a donné son accord à ses représentants pour étudier l’offre du Paris Saint-Germain. Bien que l’offre n’ait pas encore été officiellement présentée au club catalan, l’auteur du but victorieux de l’Espagne en finale de la Coupe du Monde apprécie la proposition de l’équipe de Luis Enrique et se prépare à un départ pour Paris, un pied déjà sur le départ », explique le journal ibérique.

Toujours selon la même source, le club a adopté une position logique, déclarant que « Ferran n’est pas à vendre », mais si une offre arrive du Paris Saint-Germain, le Barça serait disposé à négocier. « Barcelone n’envisagera de laisser partir son attaquant que pour une offre supérieure à 45 millions d’euros.

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La balle est désormais dans le camp de Ferran Torres, et bien que le club espère que l’attaquant demandera à rester, la réalité est que le joueur valencien ressent un manque de confiance de la part du Barça, qui ne lui a pas encore proposé de prolongation de contrat », ajoute la source ibérique.