Mercato : Le PSG prépare une offre dingue pour ce goleador  

Les dirigeants du PSG négocient un transfert XXL en Allemagne pour ce mercato estival. Les Parisiens vont casser leur tirelire pour s’offrir cette star.

Mercato : Le PSG lorgne Yan Diomandé

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100 millions d’euros. C’est la somme colossale que Liverpool a posée sur la table pour s’offrir Yan Diomandé, l’ailier sensationnel du RB Leipzig. Mais le club allemand a dit non. Courtisé ardemment par le PSG et les Reds, la jeune pépite ivoirienne de 19 ans est devenue l’attraction majeure de ce marché des transferts estival.

Yan Diomandé sort d’un exercice 2025-2026 éblouissant. En 36 matchs toutes compétitions confondues, le jeune phénomène a fait trembler les filets à 13 reprises. Il a servi 10 offrandes sous le maillot de Leipzig. Mais au-delà des statistiques, ce sont ses solides performances sur le terrain qui mettent tout le monde d’accord.

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Son profil séduit les recruteurs des plus grandes écuries du continent, le Paris SG et Liverpool en tête. Le cœur de Diomandé penche pour Paris, mais ce sont bien les dirigeants anglais qui ont déclenché les hostilités. D’après le journaliste Florian Plettenberg, Liverpool a formulé une première offre concrète de 100 millions d’euros, bonus inclus.

Une proposition XXL repoussée par l’état-major allemand. Le club de la Saxe ne compte pas lâcher sa star à ce prix-là. Actuellement focalisé sur la Coupe du monde qu’il dispute avec la Côte d’Ivoire, l’Éléphant va rapporter le jackpot à son club.

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Leipzig souhaite sécuriser son avenir, lui proposer une prolongation de contrat assortie d’une revalorisation salariale importante et le conserver une saison de plus. À moins, bien sûr, qu’une offre véritablement hors du commun ne vienne tout basculer. Le célèbre insider Fabrizio Romano confirme lui aussi ce refus catégorique face aux 100 millions britanniques, mais apporte une nuance de taille. Selon ses informations, le juste prix est désormais connu : une offre de 120 millions d’euros pourrait faire fléchir Leipzig.