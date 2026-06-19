Mercato PSG : Enorme coup dur dans le dossier Bouaddi

‎Ayyoub Bouaddi sera-t-il un joueur du PSG dès ce mercato estival ? Alors que le club parisien suit avec attention l’évolution du prodige du LOSC, un de ses coéquipiers l’envoie loin des champions de France.

‎Mercato PSG : Giroud voit Bouaddi prendre la direction de Madrid

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‎À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’un des jeunes milieux les plus prometteurs du football européen. Ses performances avec Lille ont attiré les regards des plus grands clubs du continent, dont le PSG, désireux de renforcer son effectif avec des talents capables de s’inscrire dans la durée. ‎Mais une déclaration d’Olivier Giroud est venue refroidir les espoirs parisiens.

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Interrogé par la BBC sur l’avenir de son jeune coéquipier, l’ancien international français a livré une analyse particulièrement révélatrice : « Je pense que ça va être dur de le garder à Lille. C’est un joueur très complet. La seule chose qu’il doit améliorer et il le sait car on lui dit beaucoup, c’est la finition. Être plus agressif devant le but. S’il y arrive, il jouera au Real Madrid la saison prochaine », a-t-il révélé.

‎Une concurrence qui complique les plans du Paris SG

‎Le Real Madrid n’est toutefois pas le seul prétendant dans cette bataille. Arsenal et Liverpool suivent également avec attention la progression du jeune international marocain. Cette multiplication des courtisans place Lille dans une position de force au moment d’éventuelles négociations.

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‎Le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs rappelé la solidité du dossier lillois : « Lille a signé un nouveau contrat avec Bouaddi il y a quelques mois jusqu’en 2029. Ils vont demander une grosse somme d’argent, ce ne sera pas facile pour tous les clubs intéressés ». Une situation qui réduit considérablement la marge de manœuvre des acheteurs.

‎Lille maîtrise le tempo des négociations

‎La prolongation du joueur jusqu’en 2029 constitue un atout majeur pour les dirigeants nordistes. Contrairement à de nombreux talents convoités, Bouaddi n’est soumis à aucune urgence contractuelle, ce qui permet au LOSC de fixer ses conditions. ‎Dans ce contexte, le PSG devra non seulement rivaliser avec les géants européens, mais aussi répondre aux exigences financières élevées de Lille.

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Si le club parisien reste dans la course, le dossier apparaît toutefois plus complexe que jamais. Entre la concurrence du Real Madrid, l’intérêt de la Premier League et la fermeté des Dogues, l’avenir d’Ayyoub Bouaddi pourrait bien se jouer loin du Parc des Princes.