INFO PSG: Coup de théâtre pour le transfert de Kang-In Lee ?

Fortement pressenti à l’Atlético Madrid en cas de départ du PSG durant ce mercato estival, le milieu offensif Kang-In Lee pourrait finalement rejoindre les rangs d’un autre grand club européen.

Mercato PSG : Désaccord financier pour Kang-In Lee

La suite après cette publicité

L’Atlético Madrid suit également la situation de Kang-In Lee depuis plusieurs mois. En quête de renforts offensifs après le départ d’Antoine Griezmann, l’entraîneur madrilène Diego Simeone apprécierait son intelligence de jeu. D’après La Cadena SER, le milieu offensif aurait déjà un accord avec le club espagnol qui serait prêt à faire une offre de 25 millions d’euros pour l’international sud-coréen.

Lisez aussi : PSG : Désaccord financier pour le transfert de Kang-In Lee !

Seulement, le Paris Saint-Germain ne compte pas céder son joueur à bas prix. Les dirigeants réclameraient au moins 35 millions d’euros. Cette somme reste accessible pour plusieurs grands clubs européens, mais les Colchoneros ne souhaiteraient pas s’aligner dessus. Le Barça veut donc profiter de cette situation pour récupérer Kang-In Lee qui ne sera pas retenu contre son gré par Luis Campos et Luis Enrique.

Le Barça veut doubler l’Atlético Madrid pour Kang-In Lee

Le média espagnol avance que cet accord existe même depuis l’hiver dernier, quand les rumeurs étaient déjà nombreuses autour de ce transfert de Kang-In Lee à l’Atlético Madrid. Rien d’impossible, c’est une piste qui n’est pas insensée pour l’avenir de l’international coréen.

À voir

Mercato FC Nantes : Le premier gros départ est programmé

Lisez aussi : Mercato PSG : Accord entre Kang-In Lee et l’Atlético Madrid

Lequel n’arrive pas à pleinement s’imposer à Paris et pourrait donc se tourner vers une nouvelle aventure. Tout comme le PSG peut ouvrir la porte et chercher un autre joueur pour améliorer encore son effectif. Cependant, il n’y a rien de fait non, rien de concret, puisque les deux clubs ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité.

Une situation qui pourrait profiter au FC Barcelone. Selon les informations du média Sport, le club catalan s’intéresserait à son tour au numéro 19 du PSG. Hansi Flick, l’entraîneur des Blaugranas, cherche des renforts créatifs pour son secteur offensif et Kang-In Lee correspond parfaitement aux attentes. Le technicien allemand apprécie notamment sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles séduit particulièrement.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Kang-In Lee tranche pour son prochain club !

À voir

ASSE : La solution choc pour faire rebondir Saint-Etienne

Mercato PSG: Accord entre l’Atlético Madrid et Kang-In Lee ?

Le directeur sportif barcelonais, Deco, aurait déjà lancé des discussions préliminaires. L’entourage du joueur serait attentif à cette possibilité. Affaire à suivre…