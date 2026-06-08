Mercato PSG : Du nouveau pour le transfert de Yan Diomande !

Avec la déclaration d’amour de Yan Diomande pour le PSG, son dossier s’est réchauffé dans les bureaux des dirigeants du club de la capitale. Mais l’ailier du RB Leipzig pourrait échapper au Champion d’Europe.

Mercato : Intérêt réciproque entre le PSG et Yan Diomande

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La trajectoire de Yan Diomande est fulgurante. Formé à la DME Academy en Floride, il s’est révélé, au CD Leganés, en Espagne, au cours de l’année 2025. Quelques mois plus tard, le natif d’Abidjan rejoignait le RB Leipzig pour 20 millions d’euros. Lors de l’exercice qui vient de se clore, il a inscrit 13 buts et donné 10 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues.

Des statistiques qui font de l’attaquant du RB Leipzig l’un des joueurs les plus demandés sur le marché des transferts pour cet été. Le Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain étant tous positionnés pour s’offrir les services de l’international ivoirien de 19 ans.

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Le jeune homme fait partie des cibles de Luis Campos pour le mercato estival qui s’ouvre dans quelques jours. Des rencontres auraient déjà eu lieu à son sujet entre le conseiller sportif du PSG et son homologue de Leipzig. Un profil qui séduit énormément Bertrand Latour.

« On sait que le PSG va probablement chercher un ailier et ce joueur est capable de jouer sur les côtés. Je trouve qu’il rentre dans leur politique sportive, qui est différente de la politique de stars. Ce serait une très bonne recrue », a notamment commenté le journaliste sportif dans le Late Football Club. Et cela tombe bien puisque le principal concerné ne cache pas non plus son intérêt pour le club de Luis Enrique.

« C’est une équipe que j’aime depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. C’est une équipe que j’admire », a confié Yan Diomande en conférence de presse, en marge de la victoire de la Côte d’Ivoire contre la France (2-1) en match amical. Malgré cet intérêt réciproque entre le Paris SG et Diomande, c’est un autre cador européen qui tient la corde dans ce dossier.

Le PSG devancé dans le dossier Yan Diomande

Malgré un contrat jusqu’en 2030, Yan Diomande pourrait quitter les rangs de Leipzig pour un club encore plus huppé durant ce mercato d’été. Le club allemand en est conscient et aurait donc fixé le prix de son transfert à 130 millions d’euros.

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Si ce montant est largement dans les cordes des finances parisiennes, un élément vient tout de même refroidir l’optimisme des Rouge et Bleu. En effet, selon les informations de David Ornstein, Liverpool mène la danse dans la course pour la signature de Yan Diomande.

« Le PSG reste très intéressé par Diomande, mais a pris du retard vis-à-vis de Liverpool, qui dispose d’une place toute trouvée dans l’équipe suite au départ de Mohamed Salah », rapporte le spécialiste mercato du tabloïd The Athletic, avant d’ajouter que « le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, entretient toutefois de bonnes relations avec le directeur général de Red Bull, Oliver Mintzlaff. »

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Un détail qui pourrait avoir son importance au moment décisif dans ce dossier. Affaire à suivre…