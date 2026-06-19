Mercato OM : C’est fait, un renfort débarque à Marseille  

C’est le retour que personne n’attendait à Marseille. Un joueur prêté s’apprête à revenir au club. Mais la direction de l’OM ne veut plus de lui.

Mercato OM : Un indésirable est de retour à Marseille

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Il y a de mouvements à l’OM pendant ce mercato estival. La direction marseillaise a subi des changements. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi sont les nouveaux dirigeants. Ils devront trancher pour l’avenir de certains indésirables cet été.

Acheté aux Young Boys de Berne en janvier 2024, Ulisses Garcia a rapidement déçu. Le défenseur suisse avait pourtant réussi ses premiers pas sous le maillot olympien. Mais l’illusion a été de courte durée, et l’international a vite encombré un effectif phocéen en pleine reconstruction.

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Face à cette situation, les dirigeants l’ont envoyé à Sassuolo l’hiver dernier sous forme de prêt. Selon la presse italienne, le club des Neroverdi refuse catégoriquement de lever l’option d’achat. Les prestations médiocres du latéral né au Portugal ont totalement dissuadé les recruteurs transalpins.

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Sassuolo renvoie le joueur à son club d’origine. Garcia revient donc à la case départ. L’OM va devoir gérer cet indésirable, d’autant que son contrat pose un vrai problème financier. Le joueur est en effet lié contractuellement avec Marseille jusqu’en juin 2028.