Ça brûle à l’OM : La date du départ d’Habib Beye dévoilée !

Les dirigeants de l’OM vont se séparer d’Habib Beye. C’est désormais une certitude. Une date est même programmée pour son limogeage.

Mercato OM : Habib Beye, son limogeage prévu après la DNCG

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L’Olympique de Marseille respire enfin ! Le verdict de l’UEFA l’autorise à participer à la prochaine Ligue Europa. Même si une amende de 10 millions d’euros lui a été infligée, la direction de l’OM peut se concentrer à présent sur ses dossiers brûlant. À commencer par le sort d’Habib Beye.

L’entraîneur sénégalais est toujours en poste à l’OM, où son contrat expire juin 2027. Il sait néanmoins que la nouvelle direction marseillaise ne compte pas sur lui. Un accord ayant déjà été conclu avec Bruno Genesio pour le remplacer. Sauf que jusqu’ici son limogeage traîne en longueur.

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Cette affaire sera réglée dès la semaine prochaine. RMC Sport explique que l’OM n’officialisera aucune décision avant son passage devant la DNCG. Ce rendez-vous a été reporté au mardi 23 juin 2026. Une fois ce contrôle financier franchi, l’OM aura les coudées franches pour notifier son licenciement à Habib Beye.

Des indemnités de licenciement revues à la baisse

Le limogeage de Habib Beye sera simple à gérer sur le plan économique. Le quotidien sportif assure que le salaire de sa deuxième année de contrat était directement indexé au classement de l’OM en championnat. Marseille ayant terminé à une honteuse 5e place, ses revenus ont aussi chuté.

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Cela réduit considérablement les indemnités de licenciement que le club devra lui verser. Le divorce entre Habib Beye et l’OM semble désormais acté. Son officialisation n’est plus qu’une question de jours.