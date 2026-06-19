OM devant la DNCG : Marseille a pris une décision forte

‎L’OM a choisi de gagner du temps plutôt que de foncer tête baissée vers un rendez-vous capital. Confronté à une nouvelle donnée financière majeure après la décision de l’UEFA, le club phocéen a obtenu le report de son audition devant la DNCG afin de présenter un dossier mieux adapté à sa réalité économique.

‎OM : Une initiative stratégique prise par les dirigeants marseillais

La suite après cette publicité

‎Contrairement à certaines situations où les reports sont imposés par les instances, cette fois, la démarche est venue directement de l’Olympique de Marseille. Le club devait initialement être auditionné par la DNCG cette semaine, mais ses responsables ont préféré demander un délai supplémentaire.

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : la DNCG vend déjà la mèche ?

À voir

Mercato OM : Genesio pose ses conditions, Marseille hésite

‎Cette requête n’a rien d’anodin. Dans les coulisses, les dirigeants marseillais ont estimé qu’il était plus pertinent de présenter un dossier tenant compte des derniers événements plutôt que de comparaître avec des projections déjà dépassées. La DNCG a accepté cette demande et fixé une nouvelle échéance au 23 juin.

‎La sanction de l’UEFA a rebattu les cartes

‎La veille du rendez-vous initial, l’UEFA a rendu sa décision concernant le club olympien. Marseille a écopé d’une amende de 10 millions d’euros accompagnée d’une exclusion des compétitions européennes avec sursis. ‎Même si l’OM pourra participer à la prochaine Ligue Europa, cette sanction modifie plusieurs paramètres financiers.

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Un jackpot disparait avant la DNCG

Les prévisions budgétaires, les engagements futurs et certaines perspectives de revenus doivent désormais être réévalués. Dans ce contexte, disposer de quelques jours supplémentaires représentait un avantage non négligeable.

‎Un examen décisif pour le mercato marseillais

‎Le rendez-vous du 23 juin pourrait avoir des répercussions importantes sur la construction de l’effectif. Plusieurs observateurs évoquent notamment la possibilité d’un encadrement de la masse salariale, une mesure fréquemment utilisée lorsque les finances d’un club nécessitent une surveillance renforcée. ‎Cette éventualité pèserait directement sur le mercato de l’OM.

À voir

ASSE : La bonne nouvelle inattendue avant la reprise

Lire aussi : OM soulagé : L’UEFA annonce un verdict clément (Off) !

Recruter resterait possible, mais avec davantage de contraintes et une marge de manœuvre réduite. C’est précisément pour cette raison que le club a choisi de présenter un dossier parfaitement actualisé. ‎D’un point de vue stratégique, la décision marseillaise apparaît cohérente. Les spécialistes du contrôle financier savent qu’une audition devant la DNCG se prépare parfois sur le moindre détail comptable.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Genesio pose ses conditions, Marseille hésite

Ça brûle à l’OM : La date du départ d’Habib Beye dévoilée !

À voir

Mercato PSG : Enorme coup dur dans le dossier Bouaddi

En obtenant ce report, l’OM s’est offert quelques jours précieux pour intégrer les conséquences de la sanction de l’UEFA et défendre au mieux ses intérêts. Sur la Canebière, tous les regards sont désormais tournés vers le 23 juin, une date qui pourrait influencer une grande partie de la saison à venir.