Mercato OM : Genesio pose ses conditions, Marseille hésite

‎Bruno Genesio attend toujours d’être officialisé à l’OM comme nouvel entraîneur du club phocéen. Alors que les discussions progressent entre les deux parties, plusieurs exigences formulées par l’ancien coach du LOSC ralentissent encore la conclusion d’un accord très attendu.

‎Mercato O M: Un banc marseillais en pleine reconstruction

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‎L’été s’annonce déterminant pour Marseille. Après une saison qui n’a pas répondu aux attentes fixées en début d’exercice, la direction olympienne travaille activement à remodeler son projet sportif. Le départ annoncé d’Habib Beye pousse les dirigeants marseillais à accélérer la recherche d’un nouvel homme fort capable de relancer la machine.

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‎Dans cette quête, Bruno Genesio est rapidement apparu comme le profil privilégié. Son expérience du haut niveau, sa connaissance du championnat français et son travail remarqué ces dernières saisons en font un candidat crédible pour conduire la nouvelle ambition portée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

‎Les exigences de Genesio au cœur des discussions

‎Si les négociations avancent dans un climat constructif, un sujet continue d’alimenter les échanges. Selon les informations rapportées par RMC Sport, Bruno Genesio souhaite rejoindre Marseille accompagné de quatre adjoints afin de disposer immédiatement d’un encadrement technique complet.

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‎Cette demande peut sembler secondaire aux yeux du grand public, mais elle est loin d’être anodine. Dans le football moderne, les staffs techniques jouent un rôle central dans la préparation physique, l’analyse vidéo et le suivi individuel des joueurs. En réclamant ces garanties, Genesio cherche avant tout à sécuriser les conditions de son futur travail.

‎Greenwood, premier dossier sensible du mercato

‎Pendant que le feuilleton Genesio se poursuit, les dirigeants olympiens préparent déjà les prochaines opérations sur le marché des transferts. La situation financière du club pourrait conduire Marseille à céder plusieurs éléments importants afin de dégager des ressources. ‎

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Dans cette perspective, Mason Greenwood apparaît comme l’un des joueurs les plus susceptibles de quitter la Canebière. Sa valeur marchande reste élevée malgré une clause qui prévoit que 40 % d’un futur transfert reviennent à son ancien club, Manchester United.

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Selon les informations évoquées, l’AS Rome surveille attentivement sa situation. ‎L’arrivée de Bruno Genesio pourrait donc marquer le début d’une nouvelle ère à Marseille. Mais avant de dessiner les contours de son effectif, le technicien souhaite obtenir les garanties qu’il juge indispensables pour réussir sa mission.