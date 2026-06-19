Mercato FC Nantes : Kita prépare un sale coup à un cadre  

Le FC Nantes doit renflouer ses caisses. Relégué en deuxième division, le club va vendre ses meilleurs éléments, mais une exception se profile. Contre toute attente, les Canaris pourraient retenir Johann Lepenant cet été.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant va-t-il rester à Nantes ?

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La descente en Ligue 2 force le président du FC Nantes, Waldemar Kita à sacrifier ses cracks. Michel Der Zakarian, de retour sur le banc à la place de Vahid Halilhodzic, va devoir composer avec un effectif largement remanié. L’objectif de la direction est de céder les salaires lourds et les fortes valeurs marchandes.

Le défenseur Tylel Tati et l’attaquant Matthis Abline affichent des valeurs respectives de 25 et 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Le Paris FC espère d’ailleurs attirer ce dernier. Ces deux transferts restent la priorité de la direction nantaise.

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Derrière ces dossiers prioritaires, la situation de Johann Lepenant doit être réglée. Le milieu défensif, lié au club jusqu’en 2029, suscite de vifs intérêts en dehors de la Loire-Atlantique. Deux clubs de l’élite, Lorient et Toulouse, courtisent activement l’ancien Lyonnais.

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Les dirigeants du FC Nantes ont fixé leurs exigences. Pas question de brader le milieu de terrain. Waldemar Kita refuse de faciliter ce départ sans une contrepartie financière à la hauteur de ses espérances. L’avenir de l’ancien Caennais dépend en réalité de ses partenaires. Si Tylel Tati et Matthis Abline rapportent les millions espérés, Nantes n’aura plus l’obligation de vendre Lepenant. Le club aura renfloué ses caisses. Dès lors, les dirigeants fermeront la porte.