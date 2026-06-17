Mercato FC Nantes : Kita réussit un coup XXL, c’est du lourd  

Le FC Nantes a trouvé son sauveur. Michel Der Zakarian est de retour à la Beaujoire pour relancer l’équipe la saison prochaine.

Mercato : C’est officiel, Michel Der Zakarian revient au FC Nantes

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Le FC Nantes l’a officialisé ce mercredi. Michel Der Zakarian pose ses valises sur les bords de l’Erdre. L’entraîneur de 63 ans a paraphé un bail de deux ans. C’est sa troisième collaboration avec les Canaris. Il connaît très bien cette maison pour y avoir joué et entraîné. Les dirigeants nantais évoquent d’ailleurs un véritable « retour aux sources ».

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La mission s’annonce immense. Suite à une saison catastrophique, le FC Nantes a dit bonjour à la Ligue 2. L’objectif des Jaunes et Verts la saison prochaine est de montrer un visage convaincant. Les Canaris veulent remonter immédiatement dans l’élite du football français. C’est un défi que « Der Zak » maîtrise parfaitement, lui qui a déjà guidé deux fois le club vers l’échelon supérieur par le passé.

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Pour mener à bien cette reconstruction, le technicien s’entoure d’un staff remanié. Ses fidèles adjoints, David Bechkoura et Vitorino Hilton, l’accompagnent dans cette nouvelle aventure. La gestion de la performance revient à Jean-Marc Branger, tandis que Romain Faure prend en charge la préparation physique. En revanche, pas de changement pour Faouzi Amzal (gardiens) et Robin Freneau (vidéo), qui conservent leurs postes respectifs. Un nouveau cycle commence sur le banc nantais.

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