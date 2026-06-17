Mercato FC Nantes : Un crack a signé, annonce imminente  

Le FC Nantes lance son mercato estival. Après l’officialisation de l’arrivée du coach, Michel Der Zakarian, une première recrue va débarquer dans les prochains jours.

Mercato FC Nantes : La première recrue estivale est connue

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Le FC Nantes s’active. Pour tourner la page de la relégation et retrouver l’élite au plus vite, les dirigeants actionnent de grands leviers. Ce renouveau commence sur le banc : Michel Der Zakarian, ancien de la maison, a pris les rênes de l’équipe. Son officialisation ce mercredi marque le coup d’envoi d’un immense chantier sportif.

Mais un entraîneur ne suffit pas, il faut des joueurs. Le mercato estival s’annonce donc bouillant pour rebâtir un groupe compétitif. Justement, une première recrue est déjà prête pour rejoindre le FCN. D’après les informations dévoilées par L’Équipe, le gardien Maxim Dupé s’apprête à rejoindre les Canaris.

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À 33 ans, le portier arrive en fin de contrat à l’OGC Nice le 30 juin prochain. Cette situation de joueur libre lui permet de choisir sa future destination, et son choix s’est arrêté sur Nantes. Les discussions ont d’ailleurs été fluides. En coulisses, un accord contractuel lie déjà le joueur et la direction nantaise.

Il ne reste plus qu’à régler les derniers détails administratifs avant l’annonce officielle. Une fois la traditionnelle visite médicale validée, Dupé paraphera un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

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Ce recrutement fait sens. Formé au club, Maxim Dupé connaît déjà chaque recoin de la maison jaune et verte. C’est un retour aux sources. Dans un championnat de Ligue 2 connu pour sa rudesse, son vécu sous différentes couleurs à l’échelon supérieur sera un atout majeur. Son profil rassure les Kita. Michel Der Zakarian, le nouveau coach, exige des joueurs solides, capables de résister à la pression.