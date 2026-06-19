FC Nantes : Viré par les Kita, il réclame une petite fortune

‎Le FC Nantes voit ressurgir un dossier qu’il espérait sans doute laisser derrière lui. Plus de deux ans après son départ mouvementé, Jocelyn Gourvennec poursuit son ancien club devant les Prud’hommes et réclamerait près de 2 millions d’euros d’indemnités.

‎FC Nantes : Gourvennec-Kita, un conflit loin d’être refermé

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‎L’histoire entre Jocelyn Gourvennec et le FC Nantes n’a visiblement pas trouvé son épilogue. Selon les informations rapportées par Ouest-France et L’Équipe, une nouvelle audience s’est tenue ces derniers jours afin d’examiner le différend opposant les deux parties.

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‎L’ancien technicien nantais conteste toujours les conditions de son licenciement intervenu en mars 2024. À l’époque, la direction du club avait retenu la faute grave, une qualification que l’entraîneur de 54 ans continue de remettre en cause devant la justice prud’homale.

‎Une demande estimée à 2 millions d’euros

‎Au cœur du dossier figure une somme importante. D’après Ouest-France et L’Équipe, Jocelyn Gourvennec réclamerait environ 2 millions d’euros à son ancien employeur en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.‎

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Cette procédure dépasse d’ailleurs le seul cas de l’ancien coach. Trois ex-salariés du club seraient eux aussi engagés dans des démarches similaires. Un élément qui attire l’attention sur les relations sociales au sein de la structure nantaise ces dernières années.

‎Un dossier suivi de près à la Jonelière

‎Arrivé en novembre 2023 pour succéder à Pierre Aristouy, Gourvennec n’était resté que quelques mois sur le banc des Canaris avant son éviction. Son passage avait coïncidé avec une période sportive délicate et une forte pression autour du maintien.

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‎Aujourd’hui installé sur le banc du Servette FC en Suisse, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a tourné la page sportivement. Sur le plan judiciaire, en revanche, le feuilleton est loin d’être terminé. Pour le FC Nantes, l’enjeu n’est pas seulement financier : l’issue de cette affaire pourrait aussi peser sur l’image du club.