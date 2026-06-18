Mercato FC Nantes : Le premier gros départ est programmé  

Les dirigeants du FC Nantes veulent se séparer de certains cadres pour maintenir les voyants du compte au vert. Un buteur est sur la liste des départs.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline est mis sur le marché

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Le FC Nantes sombre et Matthis Abline part. C’est la suite logique d’une saison noire. Relégué en Ligue 2, le FC Nantes doit vendre ses meilleurs joueurs. Matthis Abline, évidemment, arrive en tête de liste. Déjà convoité l’été dernier, l’attaquant attise de nouveau les convoitises. Le Paris FC s’active, mais la concurrence s’annonce rude puisque des clubs européens comme Crystal Palace et l’AS Roma, entrent aussi dans la danse.

Le jeune buteur a tout donné. Avec 8 buts et 7 passes décisives, ses éclairs de génie n’ont pas suffi à sauver le collectif nantais du naufrage. À 22 ans, le natif d’Angers doit partir, même si son contrat court jusqu’en juin 2028. L’an passé, Marseille, Wolverhampton et le Paris FC le voulaient déjà. Mais la direction nantaise avait bloqué le transfert en réclamant une somme élevée.

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Nantes a déjà refusé une offre de 15 millions d’euros (hors bonus) de la part de l’AS Monaco. La relégation change la donne, mais pas les ambitions financières du club. Selon les Kita, Matthis Abline ne sera pas bradé, et il faudra payer le prix fort.

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Le Paris FC, de son côté, n’a pas lâché l’affaire. Le club parisien affiche de grandes ambitions pour ce mercato d’été, porté par d’importants moyens financiers. Les dirigeants franciliens apprécient le joueur. Ils connaissent sa valeur, son potentiel immense. Ils préparent une offre officielle. Cependant, les Parisiens vont devoir accélérer. Le profil de l’attaquant français plaît beaucoup à l’étranger. L’AS Roma et Crystal Palace suivent le dossier de très près.