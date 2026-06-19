Mercato PSG : Luis Campos négocie un transfert en Turquie  

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos dégote un milieu de terrain en Turquie pour ce mercato estival. La porte est ouverte pour l’arrivée du jeune crack à Paris.

Mercato PSG : Luis Campos s’attaque à un Ivoirien

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Luis Campos active ses réseaux. Le directeur sportif du PSG fouille un peu partout pour renforcer le milieu de terrain parisien avec un profil solide et technique. Ses yeux se tournent vers la Turquie, où brille un jeune international ivoirien.

Le joueur se nomme Christ Inao Oulaï, ancien milieu de terrain du SC Bastia. Arrivé de Côte d’Ivoire, ce joueur vif a rapidement conquis la Ligue 2 avant de s’engager avec Trabzonspor en 2025 pour 5,5 millions d’euros. Aujourd’hui, sa trajectoire explose. À 20 ans, après une CAN remarquée, il dispute actuellement la Coupe du monde.

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L’Europe s’enflamme pour Oulaï. Selon le média turc Fotospor, le Paris SG affronte une rude concurrence. Chelsea et le FC Barcelone courtisent également le prodige. Sa valeur marchande atteint désormais 23 millions d’euros, mais son club fixe la barre bien plus haut. Sous contrat jusqu’en 2030, l’Ivoirien se plaît en Turquie. Pour le libérer cet été, Trabzonspor réclame 60 millions d’euros.

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La réalité du marché pourrait être tout autre. Si Trabzonspor annonce un montant dissuasif, le club turc fléchira probablement face à une offre concrète dépassant les 20 millions d’euros. Face aux poids financiers des géants européens, résister s’annoncera de toute façon difficile. Paris est prévenu, le dossier est ouvert.