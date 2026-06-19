Mercato : Incroyable ! L’OM double le PSG pour une pépite !

Alors que l’OM est parvenu à arracher un accord de principe à un jeune talent de Montpellier HSC, le PSG aurait fait une entrée fracassante dans ce dossier avec pour objectif de faire changer d’avis au joueur.

Mercato : Adam El Boughlamy tranche entre le PSG et l’OM

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Le PSG était prêt à doubler l’Olympique de Marseille pour recruter Adam El Boughlamy, capitaine des U19 de Montpellier HSC. Mais le joueur de 18 ans a fait son choix. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Adam El Boughlamy serait sur le point de signer à l’Olympique de Marseille cet été. En fin de contrat, le capitaine des U19 de Montpellier HSC va signer un contrat stagiaire avec l’OM.

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Mais l’entrée du PSG dans ce dossier pourrait changer la donne. Toujours selon le site sportif, le champion d’Europe veut faire capoter ce deal. « Le club de la capitale aimerait attirer le joueur arrivé au MHSC à l’âge de 9 ans », assure FM. Des clubs comme l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg et le FC Lorient avaient aussi montré un intérêt pour le milieu montpelliérain, mais le dossier devrait finalement se jouer entre le PSG et l’OM.

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Un dénouement est attendu dans les prochaines heures. Un dénouement était attendu dans les prochaines heures. Et selon les dernières informations du journaliste Santi Aoua, Adam El Boughlamy aurait finalement décidé de rejoindre le club olympien. Une dernière tentative donc vaine de la part du PSG envers un joueur qui était déjà bien avancé dans ses discussions avec l’Olympique de Marseille.

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En fin de contrat au MHSC, le joueur de 18 ans a un potentiel immense que le Paris Saint-Germain aimerait développer pour en faire une star dans les années à venir. Mais Adam El Boughlamy a fait le choix de signer à l’OM.