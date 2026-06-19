Mercato OM : Offensive inattendue pour un milieu ivoirien !

L’OM va enregistrer un nouveau départ cet été. Son international ivoirien Hamed Junior Traoré est suivi de près par un prétendant venu d’Italie.

Dégraissage à l’OM : Hamed Junior Traoré vers un retour en Italie

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L’Olympique de Marseille devra dégraisser son effectif durant ce mercato. Sa situation financière l’impose. Le duo Stéphane Richard – Grégory Lorenzi doit impérativement alléger la masse salariale du club et réaliser des ventes significatives pour assainir ses comptes. Cela place plusieurs joueurs sur le départ.

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En plus de Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg, Hamed Junior Traoré se dirige lui-aussi vers un transfert en Serie A. L’international ivoirien a été prêté par Bournemouth à l’OM cette saison. Des soucis physiques récurrents ne l’ont pas permis de montrer pleinement son potentiel sous les couleurs phocéennes.

Le Genao se positionne pour son transfert

Le milieu offensif de 26 ans a participé à 19 rencontres pour 3 buts et autant de passes décisives. Cela ne l’empêche pas de conserver une belle côte sur le marché des transferts. Le journaliste Gianluca Di Marzio rapporte que le Genao tente d’attirer Hamed Junior Traoré en Serie A. Un championnat qu’il connaît parfaitement pour y avoir évolué à Sassuolo, Empoli et Naples.

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Le milieu ivoirien connaît le pays car il a déjà joué à Empoli, Naples et Sassuolo.



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Son expérience et sa polyvalence – capable d’évoluer tant au milieu qu’au poste d’ailier droit -, font de lui une cible idéale pour le club génois. Son prix est estimé à 15 millions d’euros sur Transfertmarkt. Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à un accord.