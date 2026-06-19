Mercato ASSE : Appel du pied d’un défenseur à Saint-Etienne

Un jeune joueur prêté à l’ASSE attend le feu vert du club. Entretemps, il fait un appel du pied pressant aux dirigeants stéphanois.

Mercato : Oussama Benkou espère signer un contrat à l’ASSE

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Oussama Benkou a passé la deuxième moitié de la saison dernière à l’ASSE, précisément au sein de l’équipe Réserve. Il avait été recommandé aux Verts par Razik Nedder, ancien entraîneur des U19 et de l’équipe B stéphanoise. Le technicien natif de Saint-Etienne est le sélectionneur des U20 d’Algérien depuis mars 2025.

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Après six mois d’essai plus ou moins satisfaisant au Centre Sportif Robert-Herbin de l’Etrat, le défenseur de 19 ans attend impatiemment la décision de la Direction stéphanoise. Son prêt étant assorti d’une option d’achat, le jeune Espoir algérien espère être enrôlé définitivement. « J’ai trouvé mes repères à l’ASSE et en principe, je reste pour la prochaine saison », a-t-il confié à Maghreb Foot.

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Après avoir libéré plusieurs joueurs issus de son académie, Kilmer Sports Ventures (KSV) doit logiquement renforcer les équipes de jeunes du centre de formation. Oussama Benkou en fera-t-il partie ? Aucune réponse pour l’heure, concernant le joueur formé à l’Olympique d’Akbou en Algérie.