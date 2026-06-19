Mercato ASSE : Un renard des surfaces débarque pour Cathro

‎L’ASSE pourrait bien avoir trouvé en interne une solution offensive capable d’animer la saison à venir. De retour après une expérience enrichissante à Aubagne, Enzo Mayilla revient dans le Forez avec davantage de maturité, des statistiques encourageantes et l’ambition de convaincre Ian Cathro qu’il mérite une place dans la rotation stéphanoise.

‎ASSE : Une saison formatrice qui change le regard sur Mayilla

La suite après cette publicité

‎Parti s’aguerrir en National, Enzo Mayilla avait besoin de quitter momentanément le cocon stéphanois pour mesurer les exigences du football senior. Le pari semble avoir porté ses fruits. Dans un championnat réputé exigeant, le jeune attaquant a progressivement gagné en confiance et en régularité.

Lire aussi : ASSE : Cathro accueille un premier renfort à Saint-Etienne

À voir

ASSE : La bonne nouvelle inattendue avant la reprise

‎Ses dernières prestations ont particulièrement retenu l’attention. Lors de l’ultime journée face à Caen, il a terminé son aventure aubagnaise par un but et une passe décisive. Un symbole fort pour un joueur qui a souvent montré son meilleur visage lorsque les responsabilités devenaient plus importantes.

‎Des chiffres qui confirment une progression réelle

‎Avec 6 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres, Mayilla a signé des statistiques solides pour une première saison complète chez les seniors. Au-delà des chiffres bruts, c’est surtout sa progression au fil des mois qui interpelle les observateurs.

Lire aussi : Mercato ASSE : Un joueur prometteur quitte Saint-Etienne

‎À seulement vingt ans, l’attaquant a démontré une capacité intéressante à apprendre rapidement. Son temps de jeu conséquent, plus de 1 500 minutes disputées, lui a permis d’acquérir des repères précieux qui pourraient aujourd’hui servir à l’ASSE.

‎Le profil du véritable renard des surfaces

‎L’analyse de son jeu révèle un attaquant dont les qualités s’expriment principalement dans la zone de vérité. Mayilla n’est pas encore ce joueur capable d’organiser les offensives ou de participer constamment à la construction. En revanche, lorsqu’il s’agit de sentir les bons coups dans la surface, son instinct fait souvent la différence.

À voir

Mercato PSG : Enorme coup dur dans le dossier Bouaddi

Lire aussi : ASSE : Les options pour remplacer Stassin à Saint-Etienne

‎Son efficacité devant le but constitue son principal argument. Son jeu de tête, sa capacité à attaquer les espaces et ses qualités athlétiques offrent également des garanties intéressantes. Dans le football moderne, disposer d’un attaquant capable de peser dans les seize mètres reste une richesse non négligeable.

‎Cathro face à un choix stratégique

‎Pour Ian Cathro, le dossier Mayilla représente un équilibre délicat entre développement et performance immédiate. Les Verts nourrissent des ambitions élevées et chaque décision concernant l’effectif devra répondre à cet objectif.‎La réalité du très haut niveau rappelle toutefois qu’une intégration progressive semble la voie la plus raisonnable.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : KSV prêt à un mercato de folies pour Ian Cathro ?

ASSE : L2, Saint-Etienne parmi les favoris cette saison ?

À voir

OM devant la DNCG : Marseille a pris une décision forte

Enzo Mayilla a franchi un cap important à Aubagne, mais il doit encore enrichir son registre pour devenir une référence offensive. Une chose est certaine : l’ASSE récupère aujourd’hui un attaquant plus mature, plus efficace et bien mieux armé pour bousculer la hiérarchie qu’il y a un an.