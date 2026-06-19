ASSE : La bonne nouvelle inattendue avant la reprise

‎L’ASSE aborde l’approche de la reprise avec une note d’optimisme bienvenue. Après plusieurs mois compliqués, Mahmoud Jaber a retrouvé le chemin de l’entraînement et son retour anticipé constitue une excellente nouvelle pour Ian Cathro et l’ensemble du club stéphanois.

ASSE : ‎Un retour qui tombe à point nommé

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‎Au Centre Robert-Herbin, les images aperçues cette semaine n’ont pas échappé aux observateurs. Mahmoud Jaber est de nouveau au travail, tout en alternant séances physiques et exercices de réathlétisation après une longue période marquée par les blessures.

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‎Cette présence avant même la reprise collective témoigne de la détermination du milieu de terrain. L’international israélien a souhaité reprendre plus tôt afin d’accélérer son retour à la compétition, une démarche validée par le staff médical du club.

‎Une pièce importante pour Ian Cathro

‎La saison écoulée, malgré ses absences, Jaber avait réussi à s’imposer comme un élément influent du milieu stéphanois. Avec plus de 1 600 minutes disputées, il figurait parmi les joueurs les plus utilisés de l’effectif avant que les pépins physiques ne freinent son ascension.

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‎Pour Ian Cathro, récupérer un joueur déjà familiarisé avec les exigences du championnat représente un avantage considérable. Son volume de jeu, sa capacité à récupérer les ballons et son activité dans l’entrejeu offrent des garanties précieuses au moment de préparer la nouvelle saison.

‎Un signal positif pour les ambitions des Verts

‎Au-delà du cas individuel de Jaber, cette reprise anticipée envoie un message encourageant. Elle montre qu’un cadre du groupe est prêt à fournir les efforts nécessaires pour revenir au meilleur niveau le plus rapidement possible. ‎La donnée la plus importante reste sa disponibilité annoncée pour la reprise collective du 1er juillet.

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Pour l’ASSE, l’objectif est désormais simple : retrouver un Mahmoud Jaber en pleine possession de ses moyens et éviter les rechutes qui ont perturbé son précédent exercice. Si sa condition physique suit, Saint-Étienne pourrait bien retrouver un atout majeur dès les premières semaines de la saison.