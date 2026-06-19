ASSE : Alerte, KSV commet une erreur et prend des risques !

Olivier Dall’Oglio, ancien entraîneur de l’ASSE, montre les limites de l’usage systématique de la data, en évoquant l’exemple de KSV.

ASSE : Dall’Oglio remplacé par Horneland, via la data

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Arrivé à l’ASSE comme pompier en décembre 2023, en remplacement de Laurent Batlles, Olivier Dall’Oglio avait réussi à faire monter les Verts en Ligue 1, en remportant les barrages contre le FC Metz. Un an plus tard, il a été limogé en raison d’un début de saison catastrophique dans l’élite. Son équipe avait concédé 10 défaites et 1 nul, pour seulement 4 victoires en 15 journées de championnat.

Nouveau propriétaire du club stéphanois, Kilmer Sports Ventures avait parié sur Eirik Horneland. Recruté en janvier 2025, grâce à l’outil data du groupe canadien, il a conduit l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 au bout de six mois.

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Maintenu à son poste pour tenter de ramener les Verts en Ligue 1, il s’éloignait de l’objectif. Ce qui a poussé le président Ivan Gazidis de le remercier à la mi-saison en janvier 2026. Successeur d’Eirik Horneland, Philippe Montanier non plus n’a pas réussi à ramener les Stéphanois en Ligue 1.

Dall’Oglio : « L’excès de data, c’est une erreur et trop de riques »

De l’avis d’Olivier Dall’Oglio, faire des recrutements en se servant uniquement des outils de gestion et d’analyse de données n’est pas forcément efficace. Selon lui l’expérience et le facteur humain doivent être pris en compte.

« La data aujourd’hui fait partie du foot professionnel, c’est quelque chose de très bien. On arrive à avoir plein de renseignements sur un joueur, sur l’équipe. Mais c’est l’excès de data qui n’est pas bon », a-t-il indiqué sur Carton Rouge TV. « On ne mise que là-dessus. Si on ne prend pas en compte l’aspect humain, on commet une erreur. On prend des risques », a-t-il prévenu.

Difficile intégration de Ben Old et Boakye à Saint-Etienne

Pour soutenir son point de vue, l’ex-coach de l’ASSE a pris l’exemples de Ben Old (Néo-Zélandais) et d’Augustine Boakye (Ghanéen). Ils ont été recrutés respectivement à Wellington Phoenix FC en Nouvelle-Zélande et à Wolfsberger FC en Autriche. Dall’Ogio estime que leur adaptation au championnat et leur intégration en Loire ont été longues, or le temps pressait.

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« Si on prend Ben Old ou même Boakye, ils arrivent de l’étranger, ne parlent pas français. Il y a une découverte du championnat, de la préparation. Ils ne sont pas chez eux, ils sont à l’hôtel. Il faut qu’ils s’installent, il faut du temps. Ils sont jeunes. Je pense que c’est compliqué », a-t-il souligné.