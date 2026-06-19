Mercato OL : Joli coup de l’Olympique Lyonnais avant la DNCG

L’OL pourra se présenter devant la DNCG en toute quiétude, grâce au transfert d’Afonso Moreira à Bayer Leverkusen

Mercato : 33 M€, une bouffée d’oxygène pour l’OL avant la DNCG

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La présidente de l’OL, Michele Kang, a réussi un joli coup avec le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Selon le communiqué du club, il a vendu l’ailier portugais pour 33,6 M€, bonus compris. Lyon pourra également toucher 10 % de la plus-value sur le futur transfert de jouer de 21 ans.

C’est une bouffée d’oxygène pour la Direction du club, à quelques jours de son audience à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). En effet, l’Olympique Lyonnais à un rendez-vous décisif devant la Commission de contrôle des clubs professionnels, dans le cadre de l’examen de la situation des Gones au titre de la saison sportive 2026-2027.

Pour avoir le feu vert du gendarme financier de la Ligue de Football professionnel (LFP), il était impératif pour le club de trouver des garanties. Le transfert d’Afonso Moreira en est une. Un autre gros transfert est envisagé pour renflouer les caisses de l’OL, selon le plan annoncé par Matthieu Louis-Jean avant l’ouverture officielle du mercato d’été.

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« On a un objectif de ventes, on a un plan avec l’UEFA et la DNCG. Pas de montant précis, ça dépendra aussi d’une qualification en Ligue des champions ou pas […]. Au moins deux joueurs vont partir. Et peut-être plus », avait-il indiqué.

Qui sera le prochain transfert, après Afonso Moreira ?

Plusieurs joueurs de l’OL sont potentiellement sur le marché des transferts. De Tanner Tessmann à Malick Fofana en passant par Orel Mangala, Ainsley Maitland-Niles, Tyer Morton, et même le capitaine Corentin Tolisso, crédité d’une excellente saison.

Cependant, les deux derniers sont déclarés intransférables par la Direction lyonnaise. « On veut maîtriser ce qu’on veut faire. On veut garder un équilibre, on va garder le corps de l’équipe », a expliqué le Directeur technique sur RMC.

Il faut toute préciser que les joueurs cités ne sont pas poussés vers la porte de sortie. Mais ils feront l’objet d’un transfert en cas d’offres intéressantes, comme celle de Leverkusen pour Moreira. Parmi eux, Tyler Morton est très sollicité en Premier League.

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Quant à Orel Mangala, il est réclamé en Italie par son ancien sélectionneur, Domenico Tedesco, actuel coach de Bologne FC. Certains Gones, notamment Malick Fofana, ont la cote sur le marché. Il est valorisé à 30 M€.