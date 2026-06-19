Mercato : Le Stade Rennais accélère pour un solide roc

La direction du Stade Rennais fonce sur un jeune défenseur tunisien pour ce mercato estival. L’OGC Nice joue les trouble-fêtes.

Mercato : Rude bataille entre le Stade Rennais et Nice pour la nouvelle pépite tunisienne

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Un jeune crack attise les convoitises en Ligue 1. À 20 ans, le jeune international U23 Iyadh Riahi attire tous les regards grâce à ses performances remarquables de l’autre côté de la Méditerranée. Le Stade Rennais et l’OGC Nice se livrent déjà une bataille pour obtenir sa signature.

Actuel joueur du Stade Tunisien, ce latéral droit a déjà disputé vingt rencontres de championnat cette saison. Sa régularité impressionne. Le jeune homme s’impose d’ailleurs comme l’un des plus grands espoirs de son pays à ce poste. Le jeune défenseur est en pleine forme. Il possède une marge de progression immense. Les recruteurs de l’Hexagone apprécient énormément ses qualités.

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Le Stade Rennais veut accélérer les choses. Le club breton va passer à l’action concrètement d’ici quelques semaines. Le timing est idéal. La Tunisie a convoqué le joueur pour disputer le Tournoi Maurice Revello.

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Iyadh Riahi sait qu’il joue son avenir européen. Des émissaires rennais auraient fait spécialement le déplacement dans le Sud de la France pour superviser ses prestations. La Tunisie s’est inclinée en finale 2-0 face au Portugal. Le jeune défenseur tunisien a livré de solides performances durant ce tournoi.