Mercato : Le LOSC prépare un coup dingue en défense  

Les dirigeants du LOSC dégotent un solide défenseur pour ce mercato estival. Les négociations avancent.

Mercato : Le LOSC accélère pour Yvann Titi

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Le LOSC doit s’activer pour remplacer Thomas Meunier. Le départ probable du défenseur belge oblige les Dogues à lui trouver un successeur. C’est désormais chose faite dans l’esprit des recruteurs nordistes. La priorité mène à Yvann Titi, le jeune latéral droit de l’ESTAC Troyes. Mais le LOSC n’est pas seul sur le coup. Un autre pensionnaire de l’élite veut contrarier les plans lillois.

Thomas Meunier s’apprête à quitter le Nord librement. Un accord de principe existe déjà entre le joueur et le Valence CF. En Espagne, les discussions bloquent uniquement sur la durée du futur contrat. Face à cette situation, Lille anticipe. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club cherche un profil solide. Le but est d’offrir une vraie concurrence au titulaire du poste, le Portugais Tiago Santos.

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Le profil idéal est identifié. D’après les informations de L’Équipe, les dirigeants lillois ciblent prioritairement Yvann Titi. À 20 ans, le défenseur sort d’une saison pleine dans l’Aube. Il a disputé 22 matchs et fêté 17 titularisations, devenant un acteur clé du retour de Troyes en Ligue 1.

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Cette éclosion attire les convoitises. Si le LOSC apprécie grandement ses qualités, une autre écurie de Ligue 1, restée anonyme pour le moment, avance aussi ses pions. Heureusement pour les Dogues, le dossier reste financièrement accessible. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le promu troyen, le jeune talent est estimé à 2,5 millions d’euros. Une somme largement dans les cordes des finances lilloises.