ASSE : Excellente nouvelle pour le centre de formation

Laurent Huard, le Directeur du Centre de formation de l’ASSE, se dit satisfait de la progression des jeunes joueurs de l’Académie.

ASSE : Pedro, El Jamali, Gadegbeku, Eymard et N’Guessan chez les pros, Huard s’en réjouit

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Grâce à la qualité de la formation, l’Académie de l’ASSE est parmi les meilleures de France. Les internationaux William Saliba et Wesley Fofana sont issus du Centre de formation des Verts. L’École dirigée par Laurent Huard continue de mettre des pépites à la disposition de l’équipe professionnelle stéphanoise.

Dans son bilan de la saison dernière, le Directeur du Centre de formation de l’AS Saint-Etienne note que l’équipe de la Réserve a été diminuée cette saison. Il évoque des soucis physiques, mais surtout la promotion de plusieurs pépites chez les professionnels.

« On a souffert, car dans notre projection initiale, certains joueurs devaient jouer plus de matchs en Réserve. Je parle de Kevin Pedro (20 ans), Nadir El Jamali (18 ans), Luan Gadegbeku (19 ans), Paul Eymard (18 ans), Djylian N’Guessan (17 ans), qui ont finalement disputé la plupart de leurs rencontres avec le groupe professionnel », a-t-il laissé entendre, sur le site internet officiel du club.

Laurent Huard : « Le bilan reste positif »

Au-delà de la réduction de l’effectif de l’équipe B de l’ASSE, Laurent Huard se réjouit de la promotion de ces jeunes talents et se félicite du travail réalisé à l’Académie.

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« C’est tant mieux, car c’est l’objectif premier du centre de formation et ça valorise la qualité et le travail de tous les éducateurs qui ont participé à leur développement. […]. Le premier objectif d’un centre de formation est de fournir l’équipe première. Et cet aspect-là reste prioritaire […]. Même si certains jeunes joueurs ont été lancés plus vite que prévu, à l’arrivée, le bilan reste positif », a souligné le directeur.