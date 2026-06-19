Mercato OL :Vente de Moreira, un bonus inattendu pour le SCP

L’OL a touché le jackpot grâce au transfert d’Afonso Moreira à Leverkusen. Mais le Sporting Clube Portugal (SCP) recevra aussi un bonus.

Mercato : Moreira rapporte 27,5 M€ de plus-value à l’OL, hors bonus

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L’OL a réalisé une grosse vente, comme prévu. Deux jours seulement après l’ouverture officielle du mercato d’été, le transfert d’Afonso Moreira a été officialisé. Il a rejoint le Bayer Leverkusen contre une indemnité de 33,6 millions d’euros, dont 4,1 bonus inclus.

Le club rhodanien a réalisé une énorme plus-value de 27,5 millions d’euros, sans les bonus, car il avait recruté l’ailier au Sporting Portugal à 2 millions d’euros, il y a un an.

Le Sporting Portugal va toucher 5,5 M€ grâce à Lyon

Cependant, l’Olympique Lyonnais doit reverser une partie de ce montant au club portugais. Toute simplement par ce dernier avait glissé une clause d’intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value sur le futur transfert d’Afonso Moreira.

Le club de Lisbonne doit donc toucher un montant de 5,5 millions d’euros. Un bon petit pactole pour le Sporting, car cette somme fait près de trois fois le montant auquel l’Espoir de 21 ans avait été cédé au club rhodanien.

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Pour rappel, Afonso Moreira est évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Sa valeur marchande a explosé sous le maillot de l’OL en une seule saison. Il était valorisé à seulement 400 000 euros quand il quittait son pays natal pour rejoindre Lyon.