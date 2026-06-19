Mercato OM : Greenwood, la liste de ses courtisans se réduit !

Mason Greenwood va vraisemblablement quitter l’OM durant ce mercato. Mais un redoutable prétendant est d’ores et déjà écarté de la course pour sa signature.

Mercato OM : La course à Mason Greenwood perd un courtisan

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On approche du dénouement. Mason Greenwood va vraisemblablement changer de club cet été. Les possibilités qu’il reste à l’Olympique de Marseille se sont sérieusement évaporées. La direction de l’OM, qui doit vendre pour renflouer ses caisses, ne ferme plus la porte à son départ.

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Dans ce contexte, plusieurs cadors d’Europe convoitent le meilleur buteur de l’OM. Mason Greenwood ayant terminé avec 26 buts et 11 passes décisives cette saison. En plus de l’AS Rome, l’Atlético Marid, la Juventus et Arsenal seraient sur ses traces. Tottenham était aussi cité parmi ses sérieux courtisans. Sauf que cette piste vite d’être démentie.

La piste Tottenham écartée

Le célèbre spécialiste dans les transferts Fabrizio Romano l’assure, il n’existe aucune négociation entre les Spurs et l’OM pour Mason Greenwood. Le club désormais entraîné par Roberto De Zerbi préfère miser sur d’autres profils pour renforcer son secteur offensif cet été.

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Cette information jette un coup de froid glacial sur la possibilité de voir l’ancien Mancunien revenir en Premier League. Sachant que l’ancien Mancunien n’est plus vraiment désiré en Angleterre en raison de son passif lié aux violences conjugales.